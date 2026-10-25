共有 GOALをGoogleでフォロー

インテルのクリスティアン・キヴ監督は、日曜日のセリエA、フィオレンティーナ戦で、今夏加入したイヴァン・プロヴェデルをクラブでのデビュー戦に起用した。首位ラツィオを追走するインテルは、サン・シーロでの一戦にベテランMFヘンリク・ムヒタリアンも先発させた。

広告

プロヴェデル、フィオレンティーナ戦でインテルデビュー

インテルのクリスティアン・キヴ監督は、サン・シーロで行われるフィオレンティーナ戦でGKを変更。第2GKのイヴァン・プロヴェデルを起用し、インテルでのデビューの機会を与えた。プロヴェデルは2026年7月、ラツィオから3年契約でインテルに加入した。

32歳のプロヴェデルは、今季ここまでインテルの全試合に先発していたスペイン人GKジョゼップ・マルティネスに代わって出場する。

インテルは日曜日の一戦で勝利すれば、セリエAの首位に立つラツィオに勝ち点で並ぶ。

キヴ監督、子どもが誕生したプロヴェデルを称賛

キックオフ前にDAZNの取材に応じたキヴ監督は、家族にとって特別な1週間を過ごしたプロヴェデルが、継続的な練習での取り組みによって先発の座を勝ち取ったと明かした。「子どもも生まれた今週のこと、そしてこの数カ月間の取り組みを考えれば、プロヴェデルは先発にふさわしい。ペポのことも支えてくれた」と語った。

広告 広告

「ここからシーズン終了まで、ローテーションを組む上で力になってくれるだろう」

Related Topics

「難しい試合だ。フィオレンティーナはよく鍛えられたチームだ……。我々に選択の余地はない。持てるものすべてをピッチに出さなければならない」とルーマニア人指揮官は付け加えた。

チャンピオンズリーグでの活躍を受け、ムヒタリアンが先発

プロヴェデルのデビューに加え、キヴ監督はベテランの司令塔ヘンリク・ムヒタリアンを中盤の中央で先発起用した。ムヒタリアンは水曜日のチャンピオンズリーグ、シャフタール・ドネツク戦での1-0の勝利に決定的な貢献を果たした。インテルが10人で戦う中、カルロス・アウグストのゴールをアシストした。

広告

キヴ監督は、ムヒタリアンをニコロ・バレッラ、ハカン・チャルハノールとともに起用する判断について説明し、アルメニア人選手の年齢に関する質問を退けた。

「身分証明書は見ないし、誰が先に生まれたか、後に生まれたかも見ない」とキヴ監督は語った。「ここ数回ピッチに立ったとき、彼は我々に欠けていたものを加えてくれた。先発にふさわしい」

広告

インテル、ラツィオへのプレッシャー維持を狙う

この試合はプロヴェデルにとって節目となる。2023年にラツィオに在籍していた際には、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦で、流れの中から劇的な同点ゴールを決めたことで知られる。

キヴ監督率いるインテルはホームで勝ち点3を獲得し、首位との差を縮めることを目指す。

広告

インテルはサン・シーロでフィオレンティーナを迎えた後、今後のセリエAの試合に目を向ける。