元レアル・マドリーおよびバイエルンのスター選手の代理人も務めるアラバの父ジョージ氏が『Kronen Zeitung』に認めたところによると、息子には新天地候補が不足しているわけではないという。

「数多くの問い合わせがあった。アメリカでも、ヨーロッパでも、至るところからだ」とアラバ氏。早期引退を心配する一部ファンの不安についても、「彼は続ける。それは分かっている。彼はこれを続けていく」と一蹴した。

アラバは直近ではレアル・マドリーと契約していた。しかし、度重なる負傷を理由に、スペインの記録的王者はこの夏をもってDFとの関係を継続しないことを決めた。

それ以降、34歳のアラバは無所属となっており、関心を持つクラブは移籍金なしで獲得できる状況にある。直近ではブンデスリーガのウニオン・ベルリンが緩やかな関心を示しているとされ、そのほかメキシコのクラブ・アメリカ、さらに古巣アウストリア・ウィーンへの復帰とも結び付けられていた。

ジョージ・アラバ氏が明かしたところによると、決断は近く下されるという。「今後どうするかは、彼が近く発表する。彼の状態は非常にいい」。アウストリアからの関心については、「ダビドには電話が来ている。彼らも望んでいるし、彼もそうだ。ただ、現時点では彼にとって少し早すぎる。彼はサッカーに関して、まだやりたいことがたくさんある」と語った。

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ダビド・アラバはキャリアでどのクラブでプレーしてきたのか？

2008年から2021年まで、TSGホッフェンハイムへの1年間のレンタル移籍を除き、アラバはバイエルン・ミュンヘンに所属。公式戦通算431試合に出場し、33ゴール、55アシストを記録、さらにとりわけチャンピオンズリーグを2度制した。

その後はマドリーの白い巨人へ移籍したが、長引く負傷への不安もあって終盤になるにつれて出場機会はますます減っていった。それでもブランコスでもチャンピオンズリーグを2度制している。

アラバが最後にクラブの公式戦に出場したのは昨年5月、レアルがアトレティック・クラブを4-2で下した一戦だった。また、アメリカ、カナダ、メキシコで行われたW杯でも、オーストリア代表としてピッチに立った。