父親が明かす：フェイエノールトの有望選手が「魅力的なオファー」を複数受けている

フェイエノールトに所属する20歳FWレオ・ザウアーには関心が多く、不満を言う余地はない。父親で代理人の Július Sauer がスロバキアメディア「Aktuality」のインタビューで語った。

ユリウスはレオの父であり代理人も務める。レオは今シーズンフェイエノールトでプレーする機会がないものの、

「月曜日から彼はフェイエノールトで特別プログラムを開始し、夏には練習と試合に完全復帰できる予定だ」と父は語る。

現在はコンディション回復が最優先で、移籍話は出ていない。「急いでいない。レオはフェイエノールトがチャンピオンズリーグに出場することを望んでいる。なぜなら、それはヨーロッパリーグやカンファレンスリーグとは全く異なる世界だからだ。彼はすべての試合を観戦し、チームメイトを応援している」

「同時に他の選択肢も検討しているが、今は回復が最優先だ。今後数か月で何が起こるかは分からない。それでも、すべての関係者がレオとの継続を望んでおり、それは大きな信頼の証だ。」

フェイエノールトとは2028年半ばまでの契約を残す。今季は期待外れだったが市場評価は依然として高い。「オファーは届いているが、今はフェイエノールトの終盤戦に集中したい。具体的な話はしていない」と明かした。

「チャンピオンズリーグの出場権次第でもあるが、最終戦後に状況は明確になる。その時点でクラブも方針を定めるだろう。興味深い選択肢はいくつかある」と父は語った。