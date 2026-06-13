父親が明かした。アル・ハムダンはヨーロッパ行きを断り、アル・ナスルを選んだ。

アル・ナスルに加入したFWアブドゥッラー・アル・ハムダンの父は、息子が移籍前に欧州クラブから複数オファーを受けていたと明かした。それでも本人はサウジ・プロリーグでの新挑戦を選んだと強調した。

アル・ナスルは昨冬、移籍市場終了間際にアル・ハムダンをフリーで獲得。サウジ代表FWの一人を加えた。

父親は『アル・リヤディヤ』紙に、ハムダンが将来を決める前に複数の選択肢があり、名門欧州クラブからのオファーも含まれていたと明かした。

同氏は「アブドゥッラーはアル・ナスルと4年契約を結ぶ前、スペインのクラブやチャンピオンズリーグ出場経験のあるクラブからオファーを受けていたが、今は名前を明かさない」と語った。

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また、アルシャバブやアルヒラルでのキャリアを通じて、さまざまな場面で実力を示してきたと強調した。

アル・ヒラルでは激しいポジション争いの中、出場するたびに存在感を示し、複数タイトル獲得に貢献したと強調した。

さらに、加入1年目でリーグ優勝に貢献したことは、彼の適応力と実力を証明していると語った。

アル・ナスルでは20試合に出場し5得点3アシストを記録した。