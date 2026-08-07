フランスサッカー界のレジェンド、ジネディーヌ・ジダンの息子であるテオ・ジダンが、プロキャリアの中でも苦しい一章を明かした。コルドバでのプレー中に味わった苦しみを打ち明け、痛みを伴う負傷を抱えながら長期間にわたって試合に出場し、厳しいコンディションの中で痛みに耐えながらプレーを続けざるを得なかったことを認めたのだ。

金曜日、スポーツ界の話題の中心となったのはジダンの息子たちだった。28歳のゴールキーパーであるルカ・ジダンがレガネス移籍に近づく一方、弟でミッドフィルダーの24歳、テオがスペイン紙『マルカ』に対して長文のコメントを寄せ、これまでのキャリアで最も苦しかった時期について率直に語った。

力強いスタートが苦しみへと変わった

テオ・ジダンは、コルドバでの1年目に特別な時期を過ごしたと説明した。フィジカルの充実と負傷を避けられたことを活かし、チームのスターティングメンバーの座を勝ち取ることに成功し、その時期には良いパフォーマンスを見せていたという。

このスペイン人選手はこう語った。「1年目は多くの試合に先発出場した。フィジカルの状態も良く、負傷することもなく、良いプレーができていた」

しかし状況は2025年3月から一変する。背中に強い痛みを感じ始め、苦しみながらもプレーを続けざるを得なくなった。そして翌シーズンには椎間板ヘルニアを患い、激しい痛みを引き起こしたことで問題は悪化した。

痛みを抱えてのプレー

テオは、欠場を避けるための解決策をメディカルスタッフとともに探ったことを明かした。痛み止めの注射を受ける必要がありながらも多くの試合に出場したが、やがて全員が外科手術こそが最善の選択肢だと悟るに至ったという。

彼はこう続けた。「僕も医師たちもあらゆることを試したし、注射を打ってから多くの試合に出場した。でも手術を受けて以前のフィジカルの状態を取り戻し、最初の数か月に見せていたレベルへの復帰を目指すほうが良かった」

このコルドバの選手は、自らの苦しみがクラブ内の全員に明らかだったわけではないと指摘した。チームを助けるために自分が使える状態でい続けることにこだわっていたからだという。「クラブの中でさえ、問題の大きさを知らない人もいた。僕は常にそこにいたいと思っていたからだ」と彼は語った。

7か月にわたる苦しみ

テオ・ジダンは、痛みへの耐性の高さゆえに手術の決断を先延ばしにしたが、もはや続けられない段階に達したと認めた。ヘルニアが発見された後、専門医から外科手術の必要性を告げられたのだ。

彼はこう語った。「僕は7か月間、苦しみに耐えた。言い訳をするのが本当に嫌いだからだ。もっと早く決断すべきだったのかもしれないが、僕はチームを助けたかった」

ジダンの息子は、その時期がフィジカル面でも精神面でも厳しい試練だったと説明した。しかし、痛みを感じることなくトレーニングや競争ができるようになった今、自らの力を証明したいという思いをより強くしてそこから抜け出したという。

復帰への夢と自己の証明

テオ・ジダンは、次の段階が自らのキャリアの新たな始まりとなることを願っている。フィジカルの状態を取り戻したことに大きな喜びを感じており、1年目に見せたよりも良いレベルを示すことが目標だと語った。

彼はこう続けた。「自分自身を証明することを強く楽しみにしている。1年目に見せたよりも良いパフォーマンスができると確信しているからだ。今は痛みなくトレーニングでき、試合で全力を出し切れることを嬉しく思っている」