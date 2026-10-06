ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドが、代表監督ジョルジェ・ジェズスの発言に抗議して代表合宿を離脱した騒動を受け、国際舞台からの引退をめぐる真相を明らかにした。

ロナウドは、UEFAネーションズリーグのグループステージ第3節のデンマーク戦を前にポルトガル代表の合宿を離脱しており、代表引退の意向があるとの有力な報道が流れていた。

しかしこのドンは、火曜日にポルトガルの各紙が報じた発言の中で、ポルトガル代表としてプレーを続けたいという意向を明言した。

この41歳は、ポルトガルの『アボラ』紙が取り上げた発言の中でこう語った。「引退試合について、そして私にふさわしい別れが必要だということ、さらに協会がその機会を私に与えたいと考えていることについて、たくさん耳にしてきた」

そして彼はこう付け加えた。「私は人生の中で、しばしば空腹で食べるものが何もなかった時に、誰も他人に何かを与えてはくれないということを学んできた。すべてのフォロワー、とりわけポルトガルの人々に約束できる。私たちは1試合、あるいはそれ以上の別れの試合を行うだろう。そのための時間は訪れる」

サウジアラビアのアル・ナスルのスターは続けた。「しかし代表のことを考えるとき、本当に頭に浮かぶのは競争だ。それは父の訃報を受け取った日に私が考えたことだ。私は代表に帯同していて、翌日の試合が終わるまで残ることを決めた。私はどのクラブのためにもしなかったことを、母国のために行ったのだ」

さらに彼はこう述べた。「だから、もし私が良いコンディションにあり、自分のチームでプレーし、ゴールを決めることを望み、そして（合宿を離れたことで）私に科される出場停止処分（ポルトガルサッカー協会による）を消化した後であれば、私はこれまでずっとそうであったように、我々の代表とともに競い、勝つために力を尽くす用意がある」