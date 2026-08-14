アメリカのクラブ、インテル・マイアミの監督を務めるハビエル・ホジョスは、キャプテンのリオネル・メッシが父ホルヘ・メッシの死という悲劇を経てピッチに復帰する過程において、彼のプライバシーを最大限に尊重することが不可欠であると強調した。

ホルヘ・メッシは今月8日、アルゼンチン中部ロサリオ市の病院で68歳で亡くなった。

ホジョスは金曜日の会見で、ESPNが伝えたところによると、次のように語った。「すべては段階的に進み、動いていくべきだと考えている。選手の内面には深い痛みがあり、それは一晩で変わるものではない」

アルゼンチン人指揮官はさらに続けた。「だからこそ、今は沈黙こそが最良の方法だと思う。沈黙と静けさ、そして安らぎ。彼が自分自身の場所を見つけられるようにするためだ。私たちの務めは彼の傍らに立ち、その沈黙を分かち合うことだ。私にとって沈黙は非常に重要なものであり、それは最終的に前へ進む道を見つける手助けとなる。彼は本当に素晴らしい人間であり、素晴らしい家族を持っている」

メッシは先週土曜日の夜、飛行機で故郷ロサリオに到着した。アルゼンチンの報道によれば、故人のための特別な追悼式に出席したのち、再びマイアミへ戻り、チームの練習に合流。水曜日に「ニュー・アリーナ」で行われたリーグズカップのメキシコのクラブ、レオンとの試合に出場した。

アルゼンチンのスターはレオン戦を控えから迎え、後半開始とともに交代出場して残り45分間をプレーした。ピッチに姿を現すやいなや、スタンドのファンからは総立ちの盛大な歓迎を受けた。

ホジョスはチームに対するメッシの献身についてこうコメントした。「彼を語るのに十分な言葉はない。人間としての彼の価値を表す言葉が見つからない。ここで話しているのはサッカー選手としての価値ではなく、大きな心を持つ素晴らしい人間としての価値だ。言葉というものは、時にまったく足りないものだ」

メッシは金曜日の朝、他の仲間たちとともにチーム練習に参加した。これは土曜日のメジャーリーグサッカーの試合、ナッシュビル戦に向けたインテル・マイアミの準備の一環である。

今後の試合におけるメッシの出場時間の管理方法やキャプテンとのコミュニケーションの取り方について問われると、インテル・マイアミの監督は改めてプライバシーと沈黙を尊重することの重要性を強調した。

ホジョスはこう説明した。「非常に個人的で深い事柄がある。それは皆さん一人ひとりが自分自身の事情を抱えているのとまったく同じだ。もし私が皆さんのところへ行き、個人的な質問を次々に投げかけたら、皆さんはこう答えるだろう。それは私的なことだ、と」

そして彼は次のように締めくくった。「だからこそ私は沈黙について話している。それは多くの人が評価しない価値だ。人々は絶えず話したがり、意見を述べたがる。しかし私個人にとっては、その境界線を真に尊重することが問題なのだ。彼はただ、困難な状況を経験している一人の人間であり、それはまったく自然なことであって、私たちはそれを最大限に尊重している」

なお、土曜日に「ジオディス・パーク」でナッシュビルと対戦したのち、インテル・マイアミは来たる水曜日にフィラデルフィア・ユニオンと対戦する。