まず重要な情報を先にお伝えしておくと、この記事で取り上げる一部の人物をめぐる状況は、掲載時点から今この瞬間までの間にすでに再び変わっている可能性がある。もしかするとニコラス・ジャクソンは売却されているかもしれないし、誰かがレンタル移籍に出されたかもしれない。あるいはチェルシーFCに関係する別のサッカー選手に、また別の何かが起きているかもしれない。実際、今のチェルシーにはそういうケースがかなり多い。例えば水曜日には、報道ベースで1900万ユーロ＋ボーナスとされるペップ・チャバリアの獲得が正式発表された。

とはいえ、ここで重要なのは個々のモザイクの一片ではない。問題は、このところチェルシーが見せている「全体作品」のほうだ。ロンドンのクラブは、彼ら自身の基準で見ても、現在かなり狂騒的な移籍期間を過ごしている。チェルシーは歴史的規模の陣容を築き上げつつある。選手数という意味でも、費用という意味でもだ。

まずは振り返ってみよう。トッド・ベーリー率いる投資家連合BlueCoによる2022年の買収以降、チェルシーは成長の余地がある高額な若手タレントを大量に獲得することに特化してきた。モットーは、できるだけ多くの才能を獲得し、できるだけ長期の契約を結ばせ、その市場価値が上がることを願うというものだ。これが機能したこともあれば、そうでないこともあった。

だが何より、この戦略では持続的なスポーツ面での成功が得られなかった。チェルシーは2025年にクラブW杯を制したものの、買収以降のプレミアリーグでは12位、6位、4位、10位に終わっている。前季にはエンツォ・マレスカとリアム・ロゼニオルの2人の監督を使い潰し、国際大会出場権も逃した。

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ベテランがチェルシーのタレント集団を補完

そこで今度はシャビ・アロンソが立て直しを託されることになったが、これは実のところかなりしっくりくる。アロンソもチェルシー同様、かつては成功の象徴だったが、レアル・マドリーでの解任を含めた複雑な近年を振り返る立場にある。チェルシーでは、アロンソがさっそく移籍市場の戦略修正を進めた。「我々は、クオリティーとメンタリティーの正しいバランスを備えたスカッドを望んでいる」と、到着直後に説明している。

彼の考えでは、こうした若い才能の面々にはより多くの経験が必要だった――そしてすぐに動いた。希望していたグラニト・ジャカ（33）の獲得は実現しなかったものの、チェルシーは代わりにイングランド人ベテラン2人を獲得した。MFジョーダン・ヘンダーソン（36）はブレントフォードFCからフリーで加入し、FWダニー・ウェルベック（35）はブライトン＆ホーヴ・アルビオンから600万ユーロで加わった。

一方で、アロンソの求める経験（あるいは「メンタリティー」）が、首脳陣の成長可能なタレントへの飢えを和らげたわけでもなかった。アタランタ・ベルガモから右SBマルコ・パレストラ（21）に5700万。スポルティング・リスボンから右ウイングのジョバニ・クエンダ（19）に5000万。提携クラブのRCストラスブールからMFバレンティン・バルコ（22）に4000万。さらにその先には、カイラト・アルマトイからFWダスタン・サトパエフ（18）に240万――といった具合だ。

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モーガン・ロジャーズはサッカー史上5番目に高額な選手

さらに、多くのレンタル組も戻ってきた。例えばバイエルンからのニコラス・ジャクソンや、ストラスブールに預けられていた数人だ。かつての期待の星ミハイロ・ムドリクは、ほぼ2年に及んだドーピング停止処分の満了後、先日行われたテストマッチで復帰を果たした。そうそう、危うく忘れるところだったが、モーガン・ロジャーズもアストン・ビラから1億3800万ユーロで加入している。23歳のトップ下は、これによりサッカー史上5番目に高額な移籍選手となった。

この移籍期間にチェルシーが投じた総額は4億800万ユーロ。これは世界中の全クラブの中で断トツの最高額で、はるか後方の2位にトッテナム・ホットスパーが続く。1クラブによる単一の移籍期間でのこれまでの支出記録は、昨夏にリバプールFCが打ち立てた4億8300万だ。今回チェルシーが発表したペップ・チャバリア（28、ラージョ・バジェカーノ）の移籍によって、4億の大台を突破した。

このスペイン人左SBは、今夏17人目の新戦力となった。一方で放出はわずか6人にとどまっている。アンドレイ・サントスやマルク・ククレジャらの売却による収入があったにもかかわらず、マイナス2億4600万ユーロというチェルシーの移籍収支も世界で比類がない。

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チェルシーFC、25選手が放出可能と報道

チェルシーの現スカッドは39人。プレミアリーグ基準で見ても信じ難い数字だ。この39人のうち、2027年に契約満了を迎える者は1人もおらず、34人は少なくともあと3年は契約を残している。チェルシーは現在、CBを8人擁しており（Transfermarkt では全員の市場価値が少なくとも1000万ユーロと評価されている）、さらにチャバリア加入後はSBも8人、そして極めつけはセンターフォワードが7人いる。

この買い漁りの後には、大量放出の波が続くことになりそうだ。英紙Sunは土曜日、25選手が原則としてクラブを去る可能性があると報じた。その中には復帰組のジャクソン、イングランドのストライカーの逸材リアム・デラップ（アストン・ビラ移籍が取り沙汰されている）、ムドリク、そして元ドルトムントへのレンタル組アーロン・アンセルミノも含まれる。関心を示すクラブが現れない場合でも、移籍市場閉幕直前に厄介な選手を提携クラブのストラスブールへ手早く回すという手段が残されている。

なお、提示額さえ適正であれば、前季の主力選手たちも売却候補と見なされている。例えば右ウイングのペドロ・ネトや、すでにレアル・マドリーとマンチェスター・シティ行きが取り沙汰されている中盤のエンジン、エンソ・フェルナンデスだ。もしフェルナンデスが去るなら、チェルシーはアロンソの希望選手とされるマルティン・スビメンディ（ライバルクラブのアーセナルFC所属）の獲得に向けた動きを強めるかもしれない。

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チェルシーは直近でマレーシアのクラブ相手に赤っ恥

こうしたまったく先の見えない状況の中で、アロンソは寄せ集めのチームを新シーズンへ向けて準備している。だが、予想どおり機能ぶりはまだら模様だ。ウェスタン・シドニー・ワンダラーズに辛勝した後、トッテナムとユベントスに敗戦。できるだけ多くの選手に出場時間を与えるため、チェルシーは週末に24時間以内で2試合のテストマッチを組んだ。

かなり豪華な先発メンバーは土曜日、ACミラン相手に3-0で勝利し、ひとまずは評価に値する結果を残した。だが日曜日には、ジャクソン、エステバン、ジェイミー・ギッテンスらを含む控え組の編成が、マレーシアのジョホールDT相手に赤っ恥をかいた。デラップのPK2本成功と終盤のオウンゴールがなければ、3-3にも持ち込めなかった。言葉遊びで知られるSun は「Alon-so bad」と見出しを打ち、Daily Mail は「茶番」と書き立てた。

チェルシーは8月24日、フラムFCとのアウェーゲームで新シーズンをスタートさせる。その時点で誰がまだスカッドに残っているのか、そして先発がどうなるのかは、現状ではまったく見通せない。