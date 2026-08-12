まず重要な情報を先にお伝えしておく。この記事で取り上げる人物の状況は、掲載時点から今この瞬間までの間に、すでに変わっている可能性を排除できない。もしかするとニコラス・ジャクソンは売却されているかもしれないし、誰かがレンタル移籍に出されたかもしれない。あるいはチェルシーFCに関係する別のどこかのサッカー選手に、また別の何かが起きているかもしれない。実際、いまのチェルシーにはそうしたケースがかなり多い。例えば水曜日には、ペップ・チャバリアの獲得が報道ベースで1900万ユーロ＋ボーナスで正式発表された。

とはいえ、ここで問題にしたいのは個々のモザイクの欠片ではない。むしろ、ここ数日のチェルシーが見せている「総合芸術」のほうだ。ロンドンのクラブは、自分たちの基準で見てもかなり常軌を逸した移籍市場を過ごしている。チェルシーは歴史的規模の陣容をかき集めつつある。選手数という意味でも、費用という意味でもだ。

まずは振り返ってみよう。トッド・ベーリー率いる投資家連合BlueCoによる2022年の買収以降、チェルシーは将来性のある高額タレントを大量に獲得することに特化してきた。モットーはこうだ。できるだけ多くのタレントを獲得し、できるだけ長期の契約を結ばせ、その市場価値が上がることに期待する。これが機能したこともあれば、しなかったこともあった。

何よりも、この戦略では持続的なスポーツ面での成功が得られなかった。チェルシーは2025年にクラブW杯を制したものの、買収以降のプレミアリーグでは12位、6位、4位、10位という成績にとどまっている。昨季はエンツォ・マレスカとリアム・ロジニアーの2人の監督を使い潰し、国際大会出場権の獲得にも失敗した。

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ベテランがチェルシーのタレント軍団を補完

今度はシャビ・アロンソが立て直しを託されることになったが、これは実のところかなりしっくりくる。チェルシーと同じく、アロンソもかつては成功の象徴だったが、彼自身もレアル・マドリーでの解任を含む複雑な近年を振り返る立場にある。チェルシーではアロンソがさっそく移籍市場での戦略修正に着手した。「我々は質とメンタリティーの適切なバランスを備えたスカッドを望んでいる」と、彼は就任直後に説明している。

彼の考えでは、こうしたタレントたちには脇を固めるより多くの経験が必要だという。そして即行動に移った。第一希望だったグラニト・ジャカ（33）の獲得は実現しなかったものの、チェルシーはイングランド人ベテランを2人獲得した。MFジョーダン・ヘンダーソン（36）はブレントフォードからフリーで加入し、FWダニー・ウェルベック（35）はブライトン＆ホーヴ・アルビオンから600万ユーロで加わった。

ただ、アロンソの求める経験（あるいは「メンタリティー」）が加わっても、首脳陣の将来性あるタレントへの飢えは収まらなかった。アタランタ・ベルガモから右SBマルコ・パレストラ（21）に5700万、スポルティング・リスボンから右WGジオヴァニー・クエンダ（19）に5000万、提携クラブのRCストラスブールからMFバレンティン・バルコ（22）に4000万。そして最後には、カイラト・アルマトイからFWダスタン・サトパエフ（18）に240万ユーロ。そんな具合だ。

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モーガン・ロジャーズはサッカー史上5番目に高額な選手に

さらに多数のレンタル組も戻ってきた。例えばバイエルンからのニコラス・ジャクソンや、ストラスブールに預けられていた数人だ。かつての期待の星ミハイロ・ムドリクは、約2年に及んだドーピング出場停止処分が明け、先日テストマッチで復帰を果たした。ああ、危うく忘れるところだった。モーガン・ロジャーズはアストン・ビラから1億3800万ユーロで加入した。23歳のトップ下は、これによりサッカー史上5番目に高額な移籍となった。

合計でチェルシーはこの移籍期間に4億800万ユーロを投じている。これは世界中の全クラブの中でも断トツの最高額で、はるか後方の2位につけるのがトッテナム・ホットスパーだ。1クラブによる1回の移籍期間の過去最高支出記録は、昨夏にリヴァプールが記録した4億8300万ユーロ。今回チェルシーが発表したペップ・チャバリア（28、ラージョ・バジェカーノ）の移籍によって、4億ユーロの大台を突破した。

このスペイン人左SBは今夏17人目の新戦力。一方で放出はまだ6人にとどまっている。アンドレイ・サントスやマルク・ククレジャらの売却収入があったにもかかわらず、チェルシーの移籍収支マイナス2億4600万ユーロも世界で比肩するクラブがない。

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チェルシーFC、25選手に退団許可か

現在のチェルシーのスカッドは39人。プレミアリーグ基準で見ても驚異的な数字だ。39人のうち2027年に契約満了を迎える選手は1人もおらず、34人は少なくともあと3年間は契約が残っている。チェルシーは現在、CBを8人（Transfermarkt では全員が少なくとも1000万ユーロの市場価値と査定）、さらにチャバリア加入後はSBも8人、極めつけはセンターフォワードが7人いる。

この爆買いの後には、大量放出が続く見通しだ。英国紙Sunは土曜日、25選手が原則としてクラブを去ることを許されると報じた。その中には復帰組のジャクソン、イングランドの有望FWリアム・デラップ（アストン・ビラ行きが取り沙汰されている）、ムドリク、そして元ドルトムントへのレンタル選手アーロン・アンセルミノも含まれる。仮に獲得希望クラブが現れなければ、移籍期間終了直前に好ましくない選手を提携クラブのストラスブールへ手短に追いやるという手もまだ残っている。

なお、提示額さえ見合えば、昨季の主力も売却候補と見なされている。例えば右WGペドロ・ネトや、中盤の原動力エンソ・フェルナンデスだ。フェルナンデスにはすでにレアル・マドリーとマンチェスター・シティが関心を示しているとされる。もしフェルナンデスが退団すれば、チェルシーはアロンソが希望しているとされるマルティン・スビメンディの獲得に向けた動きを、同じ街のライバルであるアーセナルからさらに強める可能性がある。

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チェルシーは直近でマレーシアのクラブ相手に赤っ恥

まったく先の見えないこの状況の中で、アロンソは寄せ集めのチームを新シーズンへ向けて準備している。だが、予想どおりその出来はまだら模様だ。ウェスタン・シドニー・ワンダラーズに辛勝した後、トッテナムとユヴェントスに敗戦。できるだけ多くの選手に出場時間を与えるため、チェルシーは週末の24時間以内に2試合のテストマッチを組んだ。

かなり豪華な顔ぶれの先発メンバーは土曜日、ACミラン相手に3-0でまずまずの結果を残した。しかし日曜日には、ジャクソン、エステヴァン、ジェイミー・ギッテンスらを含む控え中心の編成がマレーシアのジョホールDT相手に赤っ恥をさらした。デラップのPK2本成功と終盤のオウンゴールがあって、ようやく3-3に持ち込むのが精いっぱいだった。言葉遊びで知られるSun は「Alon-so bad」と見出しを打ち、Daily Mail は「茶番」と書き立てた。

チェルシーは8月24日、フラム戦のアウェーゲームで新シーズンをスタートさせる。その時点で誰がまだスカッドに残っているのか、そして先発メンバーがどうなっているのかは、現時点ではまったく見通せない。