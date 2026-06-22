「爆発まであと8日！」…バルセロナ、9人の“時限爆弾”解除へ時間との戦い

バルセロナは6月30日（日）、スポーツ面でも財務面でも重要な節目を迎えます。この日までに完了した取引は今シーズンの財務諸表に計上でき、 違約金が高騰する前に低コストで移籍をまとめる最後のチャンスでもある。さらに4選手の契約が満了するため、バルサは期限までに9選手の去就を決定しなければならず、作業を急いでいる。

スペイン紙『マルカ』は、放出が最優先課題だと報じた。補強の柔軟性確保には追加収入が不可欠で、候補にはアンソ・ファティ、 ロニー、マルク・カサド、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲン、イニャキ・ペニャらが挙げられている。

アンソ・ファティにはモナコが買い取りオプション（1,100万ユーロ）を行使する意向を示したが、最終的な条件調整が続いている。将来的な売却時の分配率や買い戻し条項の有無を両クラブが交渉している。

マルク・カサドは複数オプションを比較中で、最終判断を下していない。ロニー・ペルドジは成長のためレンタル移籍先を探しているが、行き先は未定だ。

一方、テア・シュテーゲンの去就は最もデリケートな案件とされ、 ドイツ人GKの去就は依然不透明で、イニャキ・ペーニャの退団が迫っていることも状況を複雑にしている。アリカンテ出身のペーニャは現在ギリシャのパナシナイコスへの移籍手続きを進めており、バルセロナでのキャリアに幕を下ろす見込みだ。 正式発表は数日中に予定されている。

補強ではホルヘ・サリナスが最優先。6月30日までに移籍を成立させ、財政面でのメリットを得る方針だ。 6月30日までに契約すれば移籍金は400～800万ユーロだが、7月1日以降は違約金が1600万ユーロに跳ね上がる。

来週の日曜には4選手の契約が満了する。ロベルト・レヴァンドフスキはすでに退団し、クラブはマンチェスター・ユナイテッドのマーカス・ラッシュフォードの買い取りオプションを行使しないことを決めた。

アンドレアス・クリステンセンには契約延長オファーがあり、最終合意は未定。ジョアン・カンセロは移籍金の問題で先行きが不透明だ。

バルセロナは現在、重要な局面にある。スポーツディレクターのデコと財務担当者は、ラ・リーガのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則による財政圧力の下、会計年度末に向けて時間との戦いを続け、目標の多くを達成している。