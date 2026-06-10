熱狂的な移籍市場…レアル・マドリード、7件の移籍資金確保に向け主力選手の移籍金を設定

レアル・マドリードは新シーズンへ向け、補強資金を得るため主力2人を放出する。

2シーズン連続無冠に加え、ロッカールームの規律問題も表面化したため、来季は体制を立て直す。

新監督ジョゼ・モウリーニョ（現時点では未発表）の下、チームは大幅な刷新が不可欠で、今夏の移籍市場は活発になりそうだ。

すでにイブラヒマ・コナテ（リヴァプールからフリー）とデンゼル・ダムフリス（インテルから2000万ユーロ）の獲得を決めたと報じられている。

さらにベルナルド・シルバ（マンチェスター・シティとの契約満了でフリー）とマテウス・フェルナンデス（ウェストハム）の獲得も視野に入れる。

その資金を確保するため、クラブはエドゥアルド・カマヴィンガとフェディ・バルベルデの放出を検討している。

ラジオ・マルカとオンダ・セロのミゲル・シラノ記者によると、クラブはカマヴィンガの売却価格を5000万ユーロと設定した。 カマヴィンガは2021年に3000万ユーロで加入し、2029年まで契約を残している。

フェデリコ・バルベルデには1億ユーロの移籍金を設定し、イングランドからのオファーを待っている。この2人の売却が実現すれば、ファンにとって興奮の夏となるだろう。

さらに、ラウル・アセンシオ、フラン・ガルシア、ダニー・セバージョスも退団の可能性があり、フランコ・マスタンターノとゴンサロ・ガルシアはレンタル移籍になると報じられている。