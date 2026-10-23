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シャビ・アロンソ監督は、トッテナムとの自身初のロンドン・ダービーを前に、チェルシーの選手たちに激しい情熱と冷静さを両立させるよう求めた。スペイン人指揮官は過去の記録を重視せず、スタンフォード・ブリッジでは知性と気持ちを持ってプレーしなければならないと強調した。

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アロンソ、激しいロンドン・ダービーを初体験へ

チェルシーのシャビ・アロンソ監督は土曜の夕方、チェルシーとトッテナム・ホットスパーの激しいライバル対決を初めて経験する。チェルシーは直近のボーンマス戦とエヴァートン戦に勝利し、計7得点を挙げるなど、国内で好調を維持してこの一戦に臨む。

チェルシーはトッテナムとの公式戦ホーム41試合でわずか1敗という圧倒的な戦績を誇る。それでも、アロンソ監督は過去の数字に意味はないと強調した。

「先週、あなた方は我々が更新した別の記録について尋ねた。それは何の意味もない」とアロンソ監督は語った。「その流れを続けられることを、もう一度証明しなければならない」

指揮官、情熱と感情のコントロールの両立を要求

スタンフォード・ブリッジで予想される熱気に触れ、アロンソ監督は選手たちに、冷静さを失わずに観客のエネルギーを力に変えるよう求めた。「どのダービーも特別だ。スタンドからエネルギーと興奮が伝わってくる」と語った。

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「それに対応するには、良いメンタリティーが必要だ。ダービーには大きな情熱があるからこそ、感情をうまくコントロールすることも必要になる」

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「心を込めてサッカーをする。それが我々の望むことだ」と指揮官は求めた。

アロンソにとって中盤の攻防と選手起用が鍵に

アロンソ監督は中盤の攻防を戦術上の重要なポイントに挙げ、トッテナムを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督の戦術原則が明確だと評価した。「中盤は試合の鍵を握る」と述べ、「攻撃面、守備面、メンタル面のすべてで、非常に完成度の高い試合をしなければならない」と続けた。

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チーム内での選手のローテーションについて、アロンソ監督は「チャンスを与えられたときには、それにふさわしいことを示さなければならない」と付け加えた。

「選手たちはよく練習している…。誰がプレーすることになっても、準備はできていると確信している」

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チェルシーに待ち受ける重要な1週間

このロンドン・ダービーは、アロンソ監督率いるチェルシーにとって厳しい1週間の始まりとなる。リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドとの注目の対戦も控えている。

「プレミアリーグではこういうことが起こる…。今週は強豪クラブを相手に、非常に重要な3試合を戦うことになる」とアロンソ監督は締めくくった。

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チェルシーは土曜、英国夏時間17時30分からスタンフォード・ブリッジでトッテナムを迎える。