「無知で差別主義者だ」…ヤマル、イスラム教徒に対するスペイン側のチャントに激怒

バルセロナおよびスペイン代表のスター選手、ラミン・ヤマルは、2026年ワールドカップに向けた準備として火曜日の夜に行われたエジプトとの親善試合において、「ラ・ロハ」のサポーターたちの振る舞いに怒りを露わにした。

スペイン代表は勝利を逃し、堅固な守備を見せ最後まで粘り、ワールドカップ前の好結果をつかんだエジプト代表と、期待外れのスコアレスドローに終わった。

しかし、この試合では、スペインの新聞が「恥ずべき」と評した場面が見られた。スペインのサポーターがイスラム教を侮辱するチャントを繰り返し、「跳ばない奴はムスリムだ」と試合中に何度も叫んだのである。

スペインサッカー連盟、エスパニョールFC、スペイン政府はこれらの行為を非難し、違反者を処罰するための調査を開始した。

ヤマルは自身のSNSアカウントを通じてメッセージを投稿し、こうしたチャントを叫んだ人々への怒りを表明するとともに、彼らを「無知な者たち」や「人種差別主義者」と非難した。

ハーフタイムに交代でピッチを離れたヤマルは、「私はムスリムです。神に感謝します。昨日、スタジアムで『跳ばない奴はムスリムだ』というチャントが聞こえました。 このチャントが対戦相手チームに向けられたものであり、私個人に向けられたものではないことは承知しているが、ムスリムとして、それは無礼な行為であり、容認できないことだ」と語った。

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さらに彼は、「すべてのサポーターがそうではないことは承知しているが、このような言葉を口にする人々へ言いたい。宗教を嘲笑の道具にすることは、あなたたちを無知で人種差別的な人間に見せている」と付け加えた。

バルサのスター選手はさらにこう続けた。「サッカーは楽しみや応援のためにあるもので、他者のアイデンティティや信仰を理由に侮辱するためのものではない。最後に、応援に来てくれたサポーターに感謝する。ワールドカップでまた会おう」。