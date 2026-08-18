バルセロナは、26歳のフランス人センター、ヨアン・マクンドゥの獲得成立に近づいた。移籍が頓挫してから1年を経て、同選手が再びカタルーニャのクラブの構想に浮上した形で、両者が最終合意に達する兆候が強まっている。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、バルセロナとマクンドゥの交渉は進んだ段階に達しており、合意は最終局面を迎えている。この移籍が実現すれば、フランス人選手は今回の移籍期間におけるクラブ10人目の補強となる。

バルセロナは昨夏にもマクンドゥの獲得に近づいており、ウィリー・エルナンゴメスおよびヤン・ヴェセリーとともにフロントラインを補強する計画に同選手を組み込んでいた。しかし、モナコがヴァシリス・スパノウリス監督の下で同選手を残留させ起用することを決定したため、この移籍は土壇場で成立しなかった。

マクンドゥは直近の2シーズンをブドゥチノストとトルコ・テレコムへのレンタルで過ごした後、昨年3月にモナコを離れ、中国の福建スタージョンズに移籍。そこで目を引く活躍を見せ、1試合平均15.2得点、6.2リバウンドを記録した。

中国での挑戦を終えた後、フランス人選手はシーズン終了までの短期契約でモナコに復帰し、契約満了後にフリーエージェントとなった。これにより、その名は再び強くバルセロナの構想に浮上した。同クラブは、ジョシュ・ニーボとオレク・バリチェロフスキーが選択肢として在籍する中で、センターの陣容を完成させるための新たな補強を模索している。

バルセロナの経営陣にはこの移籍を成立させる余地がある。バスケットボールチームの給与支出の上限が、昨シーズンの2850万ユーロから来シーズンは約3600万ユーロへと引き上げられたためで、これによりクラブは移籍市場での動きを完了させる追加的な余地を得ている。