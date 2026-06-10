「無敵の時代」は終わった。モウリーニョはレアルで新時代を、フィニシウスをベンチに置くことから始めるのか？

サンティアゴ・ベルナベウで、ヴィニシウス・ジュニオールはもはや免責ではない。ジョゼ・モウリーニョ監督就任後、レアル・マドリードは彼に「特別扱いはなく、手出しできない選手もいない」と伝えた。

スペイン紙「OKDIARIO」によると、来シーズンは根本的に異なるという。モウリーニョの構想は一つの原則に基づく。 全員がゼロからスタートする。クラブは、一部の選手がロッカールームで「聖域」と化して競争心を損なった過去の過ちを繰り返すつもりはない。

ただし、同紙はフィニシウスの地位が揺らぐわけではないと指摘する。彼は依然として試合を決めることができる重要戦力だが、ここ数シーズン享受していた特権は終わった。

モウリーニョはバルデビビアスの練習場でも全権限を持ち、ペレス会長から「必要な決断はすべて下せ」とゴーサインを得ている。ヴィニシウスも例外ではない。

この状況はシャビ・アロンソ監督時代を想起させる。当時、バスク出身の監督はヴィニシウスの地位を揺るがそうとし、チーム内に緊張が生じた。

だが今回は、ロッカールームの混乱を収めるため、クラブが全面的に支持するプロジェクトの責任者としてモウリーニョが就任した点が異なる。

初日からクラブはモウリーニョに「実績だけでポジションは保証されない」と伝えた。基準は練習と試合のパフォーマンスだけ。監督が他の選手の方が適任と判断すれば、フィニシウスでも躊躇なくベンチに置かれる。

批判を受けながら不安定なプレーが続いた昨季を踏まえ、クラブは競争こそがヴィニシウスにとっての転機になると判断している。

結論は明確だ。モウリーニョは名前に関係なく決断する。今のレアル・マドリードで彼はただのメンバーの一人に過ぎず、数年ぶりにポジションを保証されることはない。