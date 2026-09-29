スラベン・ビリッチも、すでに同じ印象を抱いているのだろうか。「彼はベンチに座っていて満足することは決してないだろう」。数カ月前、クリスティアン・イルツァー監督は、昨季TSGホッフェンハイムで絶対的なレギュラーという立場をやや失ったアンドレイ・クラマリッチについて、そう語っていた。

そのビリッチは、14年ぶりのクロアチア代表監督復帰をチェコでのアウェー戦2-1勝利で飾ったが、プラハではクラマリッチを90分間ベンチに座らせたままだった。代表チーム歴代3位の得点者にとって、今季ここまでそのようなことはなかったが、ホッフェンハイムでもクラマリッチは、純粋に数字だけを見れば驚くほど低調なスタートを切っている。

ここまでの公式戦6試合で出場時間はわずか68分。イルツァーは、まだ一度も先発メンバーに名を連ねさせていない。昨季、ホッフェンハイムが好シーズンの末に5位に入った際には、クラマリッチは28試合で先発し、例によって見事な数字を残していた。2016年からクラウヒガウでプレーし、今や35歳となったTSGの歴代最多得点者は、36試合で15得点8アシストを記録していた（366試合158ゴール）。

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ホッフェンハイムでのアンドレイ・クラマリッチの状況は、ユリアン・ナーゲルスマン時代の一時期を思い起こさせる

クラマリッチがドイツでこのような不振を経験したのは、一度だけだ。それはかなり昔のこと。ホッフェンハイムをユリアン・ナーゲルスマンが率いていた2017-18シーズン前半戦だった。現在と同じく、当時もクラマリッチは5試合連続でベンチスタートとなったが、途中出場選手としては、ここ最近のイルツァー体制下より多くのプレー時間を与えられていた。

そうなっている理由は2つある。まず、クラマリッチはワールドカップに出場し、ラウンド16敗退までの4試合で3度プレーしたものの、いずれも途中出場だった。ポルトガル戦での敗退から5日後、クラマリッチは鼠径部の手術を受け、そのためTSGでのトレーニング合流が大きく遅れた。遅れをまだ取り戻せていないのは明らかだ。

加えて、ヨーロッパリーグ参加による負担増を受け、ホッフェンハイムのスカッドは明らかに層が厚くなった。ウイングのバズマナ・トゥーレをニューカッスル・ユナイテッドへ約5000万ユーロで放出し、中盤のベテラン、グリシャ・プロメルを移籍金なしでVfBシュトゥットガルトへ送り出した一方で、6人の新戦力獲得に6600万ユーロを費やしている。

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TSGホッフェンハイムにおけるアンドレイ・クラマリッチのライバルは誰か？

とりわけ、復帰組で新たに代表入りしたバンバセ・コンテ、そしてザルツブルクから獲得したアダム・ダヒムが、ここまで両ウイングで明確に一歩リードしている。さらに前線では、復調したアダム・フロジェクに加え、運動量に優れるティム・レンペルレ、そしてマックス・モールシュテットともポジションを争っている。RBライプツィヒへの移籍が破談となったフィスニク・アスラニも、最近では再びイルツァーにとって途中投入の選択肢となっている。

それでも、このオーストリア人指揮官は、クラマリッチを長期的に脇へ追いやるようなことはしないだけの賢明さを持っているはずだ。イルツァーは12月、クラマリッチがHSV戦でブンデスリーガ通算300試合出場を果たした際、「彼は細部にわたって自らの能力をたゆまず磨き続けるトッププロフェッショナルだ」と語っていた。「彼は我々全員にとって、そしてチーム全体にとっての模範だ」と称賛し、さらにクラマリッチを「極めて強い勝者のメンタリティーを持つタイプ」であり、「このチームの重要な一員」と評価していた。ホッフェンハイムが5月初旬に2028年まで契約を延長したのも、決して偶然ではない。

だからこそ、よりコンディションを上げたクラマリッチに再びすぐ扉が開かれても驚きではない。というのも、ライバルたちがここまでゴール前で恐ろしさを見せているというわけでもないからだ。ホッフェンハイムはリーグ4試合で7得点を挙げているが、一方でそれを上回るクラブが10ある。もう一方で、決定力でも順位表でも下から5番目にとどまっている。

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ホッフェンハイムの過密日程は、アンドレイ・クラマリッチに追い風となるかもしれない

クラマリッチの出場機会増加を後押しするもう1つの材料は、高密度日程の始まりでもある。現在の代表ウィーク明けからの3週間で、クラウヒガウのチームには公式戦7試合が待っている。結果がこのまま振るわなければ、イルツァーは経験豊富でファンに愛されるこの選手を起用せざるを得なくなるだろう。

一方で、ビリッチが残る3試合のネーションズリーグ（スペインと2度対戦し、ホームでイングランドと対戦）でクラマリッチをどう扱うかは、また別の話だ。ビリッチが2012年、約6年と65試合にわたる代表監督の任を終えた時点では、クラマリッチのクロアチア代表デビューまでまだ2年以上あった。

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アンドレイ・クラマリッチは、なおクロアチア歴代最多得点者になれるのか？

ドイツでの出場時間が限られているにもかかわらず、ビリッチがそれでも招集したことは、このアタッカーへの評価を物語っている。代表119試合出場のクラマリッチは、ルカ・モドリッチ（203）、イバン・ペリシッチ（159）、ダリヨ・スルナ（134）に次いで代表歴代4位につけている。スルナ、そして歴代得点ランキングでクラマリッチより3得点多い39得点で2位のペリシッチに追いつくことは、クラマリッチにとって十分なモチベーションになるはずだ。レジェンド、ダヴォル・シュケルの45得点も、決してはるか遠い数字ではない。

もっとも、現在まだ無得点のクラマリッチは、まずこのところ陥っている小さな危機を脱しなければならない。もしナーゲルスマン時代と同じように、ベンチ要員という立場に反応するのであれば、ホッフェンハイムにとってこれ以上ない話だろう。後半戦で11得点を挙げたクラマリッチは不可欠な存在となり、チャンピオンズリーグ出場圏の3位確保に大きく貢献した。

アンドレイ・クラマリッチ：TSGホッフェンハイムでの成績

公式戦 得点 アシスト 366 158 74



