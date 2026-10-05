26試合で21勝、114得点でリーグ最多得点、13失点でリーグ最少失点――それでも、昨年のボルシア・ドルトムント女子チームには何の助けにもならなかった。狙っていた2部昇格への望みは最終節まで残っていたが、1.FCケルンのセカンドチームが取りこぼさず、勝利によって2ポイント差のリードを守り切った。

2020年に女子サッカー部門を創設し、最下部リーグからスタートして昇格を重ねてきた野心的なBVBにとって、これは大きな痛手だった。シーズン終了後、苛立ちを隠せないカールステン・クラマーCEOはRuhr Nachrichtenに対し、「自分たちでスポーツ面の目標を設定し、それをほぼ自らの責任で達成できなかった。だからこそ、もちろん全員が非常に失望している」と語った。

首位獲得と昇格プレーオフに届かなかった理由はシンプルに2つある。ドルトムントはケルンとの2試合でいずれも勝てなかったこと。そして、最終的に自動昇格に必要だった3ポイントを机上で失ったことだ。よりによって、最終順位で下から2番目だったSVドイツ05戦である。

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BVB女子、2部昇格を机上で逃す

昨年9月、BVBはその試合で危なげなく3-0の勝利を収め、サラ・イトウが試合を締めくくるゴールを決めていた。問題は、77分に途中出場したこの日本人選手が出場許可を持っていたにもかかわらず、試合記録用紙に記載されていなかったことだ。そのため協会はこの試合をドルトムントの0-2敗戦として裁定した。

こうしてBVB女子は、不本意な“延長戦”を戦うことになった。ただ、そのスタートは極めて鮮烈だ。7試合で7勝、得失点差31-0で、6試合で6勝のバイヤー・レバークーゼンIIを抑え、ウェストファーレン勢はレギオナルリーガ・ヴェストの首位に立っている。

これは決して奇跡ではなく、計画された当然の姿だ。58歳のラルフ・ケラーマンはシーズン開幕前、kickerに対し「どの相手にも敬意を持っている」と語った上で、「だが、このチームは質でも層の厚さでも非常に良い構成になっている。だから我々は優勝し、昇格プレーオフにも勝たなければならない。そうでなければ何かがうまくいかなかったということだ」と話している。

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BVB、ブンデスリーガ通算1000試合超の経験を持つ6選手を獲得

そのためBVBは、男子チームのすぐ近くに女子チームの新たなトレーニング施設を建設するため約1500万ユーロを投じる中で、注目の補強を行った。スポーツディレクターには、VfLヴォルフスブルクでの18年間に20タイトルを獲得したケラーマンが就任。そこには、ケラーマンがまだ監督を務めていた2013年のリーグ優勝、DFBポカール、チャンピオンズリーグの3冠も含まれている。

さらに彼が連れてきたのが、ドイツで最も有名かつ成功を収めたサッカー選手の1人、点取り屋アレクサンドラ・ポップだ。ケラーマンと同様、彼女も2029年までの契約を結んだ――この年までにBVBは遅くともブンデスリーガ昇格を実現したい考えだ。この2つの大型補強は、ドルトムントのクラブ首脳陣が女子サッカーにどれほど本気かを示す最後の証明でもあった。

さらにポップに加え、クラブはブンデスリーガで通算1000試合を超える経験を持つ選手をあと5人獲得した。現在は十字靱帯断裂で離脱しているオーストリア代表GKマヌエラ・ツィンスベルガーは、アーセナルから加入した。

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アレクサンドラ・ポップはこれまでBVBで何ゴールを記録したのか？

野心的でありながら、当初から説得力を持って打ち出されてきたこのプロジェクトは、クラブ周辺から熱狂的に受け入れられている。クラブは歴史あるシュタディオン・ローテ・エルデで行われる試合に向けて1700枚超のシーズンチケットを販売。シャルケ04とのダービーでは1万人、バイエルン戦のカップ戦では1万5755人を集め、すでに完売も記録している。ホーム3試合を終えた時点で平均観客数は3800人で、2位のMSVデュースブルクは355人となっている。

もちろんチームを率いるのは主将のポップだ。得点ランキングでもトップに立ち、ここまで7試合で8得点1アシストを記録している。チーム内では、すでに昨季26試合で25得点を挙げていたリタ・シューマッハーが、9ゴール関与（5得点4アシスト）で続く。ブンデスリーガのSGSエッセンから加入し、かつてインゴルシュタットで公式戦174試合107得点を記録した新戦力ラモーナ・マイヤーは、4得点2アシストとなっている。

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BVB女子の公式戦成績：リーグ125試合で117勝

一方で、マルクス・ヘーグナー監督率いるチームの現在の圧倒的な強さは、GKラウラ・ファン・デル・ラーンに退屈ささえ感じさせている。ほとんどシュートを浴びることがないため、集中力を切らさないよう、ドルトムントのGKコーチから教わった心理的なテクニックに頼らなければならないという。「集中を失うことは、そう頻繁にはありません。でも、もしそうなった場合には、自分をもう一度試合に引き戻すためのテクニックがいくつかあります」と彼女は語ったが、詳細は明かさなかった。

ここまでのように一直線に進み続けるのかは、今後の見どころだ。ドルトムント女子は2021/22シーズンのリーグ戦開始以降、125試合のうち117試合に勝利している。ただ、昨季はどうしても昇格しなければならないというプレッシャーが、いくつかの試合で選手たちに見て取れた。今回新たに加わった膨大な経験値が、今度こそ昇格を“当然の結果”に変えるはずだ。

BVB：ボルシア・ドルトムント女子のシーズン成績