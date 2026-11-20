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セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリ、ルイス・ディアス。バイエルンの攻撃陣には負傷者が相次ぐ。そこで1.FCケルン戦では、無名のノア・コジョ＝エヴォラがデビューを飾った。

19歳のFWにとって、 ケルンとの1-1（前半1-1） は、公式戦で初めてトップチームのメンバーに選ばれた試合だった。身長1.94メートルのコジョ＝エヴォラは普段、名DFダンテが指揮するバイエルンのアマチュアチームで得点を挙げている。

コジョ＝エヴォラは87分、MFアレクサンダル・パヴロヴィッチに代わって投入された。トップチームのメンバーに初めて名を連ねただけでなく、ファーストチームでの公式戦デビューも果たした。

リージョナルリーガでは14試合で4得点1アシストを記録。ユースリーグではバイエルンのチームで4試合に出場し、1得点を挙げている。わずか2週間前には契約を2030年まで延長した。

IMAGO

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バイエルンはノア・コジョ＝エヴォラをどう評価している？

「ノアは加入後の最初の2年間、けがに苦しみました。しかし今は安定したパフォーマンスを見せ、アマチュアチームとユースリーグのチームで欠かせない存在になっています」。契約締結に際し、育成部門責任者のミヒャエル・ヴィージンガーはそう称賛した。

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「彼にはまだ大きな成長の余地があると確信しています。男子サッカーでの次のステップを、私たちとともに歩んでくれることを非常にうれしく思います」

フランスとポルトガルの国籍を持つコジョ＝エヴォラは、2024年夏にFCアヌシーからミュンヘンへ移籍。しかし、ミュンヘンでの最初の2年間は負傷により、出場は31試合にとどまった。