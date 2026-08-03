フランスのスポーツ界で大きな議論を呼んだ前例のない動きとして、フランス代表のスター、キリアン・エムバペの母フェザ・ラマリ氏が、息子が株式の過半数を保有するクラブ、マレルブ・カーン内の施設における携帯電話の使用に対し、厳格な禁止措置を科した。

フランスで広く読まれている「レキップ」紙は、フェザ氏がこの重大な決断を下したのは、クラブの若い才能の育成を強化し、スマートデバイスがもたらす気の散りから離れて、選手間の調和と共存の精神を促すためだと明かした。ただし同紙は、昨シーズンに3部リーグへの痛ましい降格を喫したこのクラブでラマリ氏が就いている公式な役職や運営上の役割については明らかにしていない。

大胆な決断への公式な称賛

マレルブ・カーンの新スポーツディレクター、マチュー・ボドメル氏は、フェザ・ラマリ氏の決断を称賛することにためらいを見せず、クラブのより良い未来を築くための正しい方向への戦略的な一歩だと評した。

ボドメル氏は報道陣に対し、次のように語った。「エムバペ家の若手選手たちに対するプロジェクトは、私にとって非常に大きな関心を引くものだ。教育、住居、栄養、そして人間的な支援の分野で実施されていることを見れば、注がれている努力の大きさが分かるだろう」

そして熱を込めて続けた。「フェザ氏はトレーニングセンター内での携帯電話の使用を完全に禁止した。これは素晴らしく大胆な決断であり、若手選手たちが以前よりもはるかに良く対話し、交流し、共に生活するようになった」

巨額の投資

現レアル・マドリードのスター、エムバペは2024年9月、投資ファンド「コアリション・キャピタル」を通じて1500万ユーロという巨額の投資を行い、経営難に陥ったクラブの株式の80%を取得して、カーンの所有権の過半数を握った。彼はまた、積み重なった負債の大部分を返済した。一方、残り20%の所有権は現取締役会長のピエール＝アントワーヌ・カプトン氏に帰属している。

サポーターからの痛烈な批判

しかしエムバペとその家族は、怒れるマレルブ・カーンのサポーターから、激しい痛烈な批判の波に直面している。サポーターたちは、名門クラブの歴史における最悪の惨事の一つとされる歴史的な転落、すなわちクラブの3部リーグへの衝撃的な降格について、彼らに全責任があるとしている。

これらの鋭い批判に対し、ボドメル氏は次のようにコメントした。「私は、これらの批判はまったく公正ではないと考えている。これはキリアンがクラブの主要な所有者だから言っているのではなく、エムバペ家が来る前からすでに深刻な困難が存在していたからだ。そう、起きたことは、危機を経験するすべてのクラブで起こるように、長年にわたって積み重なった過ちの当然の結果なのだ。私は、状況が非常に複雑でリスクに満ちていた時期に行われた彼の勇気ある投資を、心から尊敬している」

介入から離れた職業上の関係

1998年から2003年にかけてマレルブ・カーンでプレーしたボドメル氏は、エムバペとの直接的な関係の性質について尋ねられると、新しい職に就いて以来、まだ直接彼と話していないことを認めた。

そして自信を持って説明した。「本当に連絡を取り合う必要が生じる日には、それは自然かつ自発的に起こるだろう。キリアンには、自ら管理し、集中すべき類まれなサッカー選手としてのキャリアがある。私にとって、最大の喜びであり最高の目標は、キリアンにこう言うことだ。『聞いてくれ、私たちのことは決して気にかけなくていい。私たちが完全に有能かつプロフェッショナルに物事を運営するから』」

舞台裏からの実質的な運営者

「レキップ」紙は、ボドメル氏がエムバペの母であるフェザ・ラマリ氏とはるかに容易かつ柔軟に連絡を取り合っていることを強調した。ラマリ氏はマレルブ・カーンの運営を日々担うために多くの時間と目に見える労力を割いており、公式な役職が今なお不明確であるにもかかわらず、クラブ内の戦略的な意思決定において最も影響力のある人物となっている。