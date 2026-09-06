ベンゼマが最後にもう一度、OLの前線で躍動する――そんなロマンあふれる構想は、この夏の移籍市場では十分に現実的なシナリオだった。L'Equipeによれば、クラブ首脳陣はこのストライカーに接触し、リーグ・アン復帰への関心を探っていたという。

しかし、本人が金銭面で犠牲を受け入れる姿勢を示していたとしても、サウジアラビアでの立場に伴う法的な複雑さを乗り越えるには至らなかった。

39歳のフランス人FWは、アル・ヒラルとの契約満了後は無所属となっているものの、2030年まではサウジアラビアのプロリーグのアンバサダーとして拘束されている。

ベンゼマの代理人は、両方の役割を両立させる方法を模索していたとされるが、サウジアラビアでの義務に伴う移動や活動は、フランス1部リーグの要求とは相いれないと見なされた。

シモーネ・インザーギ監督との問題があったとされる

ベンゼマのサウジアラビアの首都での時間は、数日前に終わりを迎えた。この退団に先立っては、より若く、よりダイナミックなセンターフォワードを前線に求めていたシモーネ・インザーギ監督との間に摩擦があったと報じられていた。

この退団の引き金となったのは、クラブが移籍市場で積極的な動きを見せたこと、とりわけアストン・ヴィラからオリー・ワトキンスを獲得したことだった。イングランド代表FWが定位置を担う存在として加わったことで、ベンゼマの役割は次第に不要なものとなっていった。

カリム・ベンゼマ、現役引退の兆候が強まる

リヨン復帰への扉が閉ざされたように見え、さらにサウジアラビアでの選手生活も終わったように思われる中、このストライカーが現役生活に終止符を打つのではないかとの憶測が強まっている。

ベンゼマはリヨンで育成され、プロとしてクラブで4度のリーグ優勝を果たした。2009年にレアル・マドリーへ移籍し、そこでキャリア最大の成功を収めた。ベンゼマは同クラブでチャンピオンズリーグを5度制し、2022年にはバロンドールを受賞。2023年にサウジアラビアへ渡り、当初はアル・イテハド、そして最後はアル・ヒラルでプレーした。