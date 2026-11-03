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ポルトのフランチェスコ・ファリオーリ監督は、重要なチャンピオンズリーグのナポリ戦を前に、チームに最大限の闘志を示すよう求めた。国内では圧倒的な強さを見せるポルトだが、欧州の舞台ではいまだ勝ち点を獲得できていない。ナポリとの「チェスのような駆け引き」は、今大会の戦いを左右する一戦となる。

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ファリオーリ、ナポリの実績に気後れせず

チャンピオンズリーグ第4節の重要な一戦でナポリをホームに迎えるポルト。ファリオーリ監督は、明確な優勝候補はいないと語った。ポルトを国内で圧倒的な強さを誇るチームへと変貌させたイタリア人指揮官は、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下で欧州の常連となった相手の強さを認めている。ナポリはコンディション面に不安を抱えて乗り込んでくる可能性があるものの、ファリオーリ監督は、同チームの選手個々の質は依然として脅威であり、エスタディオ・ド・ドラゴンでは選手たちに最大限の集中が求められると強調した。

『TuttoMercatoWeb』が伝えたところによると、ファリオーリ監督は「このような試合で、どちらが有利かを語るのは難しい。ナポリは欠場者がいても質が高く、強く競争力のあるチームだ。しかし、我々も同じだ。彼らは近年、スクデットを2度獲得している。我々はチャンスを生かし、素晴らしい試合にしたい。強い決意を持ってピッチに立ちたい」と語った。

「負傷者については、相手の先発が誰になるかを把握しようと努めており、準備はできている。ただ、相手の布陣よりも自分たちの布陣について考えてきた。我々にも欠場者がおり、適切な解決策が必要だ。チェスのような試合になるだろう。駒が動けば、それに応じた調整をしなければならない」

イタリアでのルーツとアッレグリ監督からの影響

欧州サッカー界で最も評価の高い若手指導者の一人であるファリオーリ監督は、異例の道を歩んできた。トルコ、フランス、ポルトガルで成功を収めた後、注目を集める形で母国へ復帰した。海外での評価が高まる一方、イタリアサッカーの理念との強い結びつきを保ち、自身の指導者としての成長に大きな影響を与えた人物としてアッレグリ監督を挙げた。また、イタリアの指導者層の厚さを称賛し、戦術の可能性を広げ続ける経験豊富な指導者と新進気鋭の指導者の双方に言及した。

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「幸運にも多くの国を巡ることができた。6、7年前に私にスタートの機会を与えてくれたクラブがあり、最近では欧州の高いレベルを経験させてくれたクラブもあった。昨年は優勝した。選手にとっても監督にとっても、それは重要なことだ。まだ得られていないものを考えるよりも、これまでの経験を振り返り、機会を与えてくれた人々に深く感謝している」と説明した。

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「イタリアにはすでに新たな顔ぶれが数多くいる。それに、経験豊富な指導者は皆、優れた能力と経験を持ち、イタリアサッカーに多くのものをもたらしてきたし、今ももたらし続けている。私の友人であるアルヴィーニのような例は数え切れない。私たちは数キロしか離れていない場所に住んでいる。彼はセリエAで指揮を執るようになったのは遅かったが、非常にうまくやっており、誰もを驚かせている。そして、我々と同じトスカーナ出身のアッレグリのように、イタリアサッカーを代表する存在の一人である経験豊富な監督もいる」

ナポリのxGデータを分析

ファリオーリ監督はナポリの基礎的なデータも分析し、最近の結果がパフォーマンスの質を十分に反映していない可能性を指摘した。ゴール期待値（xG）を根拠に、ナポリは今なお欧州で最も多くのチャンスを生み出す攻撃陣の一つだと論じた。

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ポルトの指揮官は「xGを見れば、ナポリの攻撃の生産性が高いことが分かる。多くのチャンスをつくるチームだが、結果の一部はそのパフォーマンスを反映していない。ただ、それは我々にもチャンピオンズリーグで起きたことだ。サッカーとはそういうものだ。大切なのはパフォーマンスであり、最終的には結果が決定的な判断基準になることも分かっている」と付け加えた。

ポルトの哲学と勝ち点獲得への意欲

試合を前に、ファリオーリ監督は就任から60試合をかけてポルトに植え付けてきたチームのアイデンティティーを維持する決意を示した。守備的に臨む考えを否定し、チームは高い位置からのプレスと、コントロールを重視したボール保持を続けると強調した。

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ファリオーリ監督は「私の目標は攻撃につなげて得点することだ。ここで60試合を指揮してきた。我々は成長し、ボールを運び、組み立てもできている。明日も、適切なプレスを含め、いつものポルトで臨む。違いを生むのはバランスだ。試合の緊迫した局面で正しい選択をしなければならない。我々としては、良いプレーをしてチャンピオンズリーグで勝ち点を取り始めたい。ホームでそれができれば、さらに力を発揮する機会にもなる」と締めくくった。