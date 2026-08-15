ジロンダン・ボルドーが、クラブの将来を脅かす新たな打撃を受けた。フランスサッカー連盟が、深刻な財政危機を抱える同クラブについて、国内大会からの除外を維持すべきとするフランス国内オリンピック・スポーツ委員会の勧告を支持したためだ。

フランスサッカー連盟は公式声明で、国内委員会が提出した和解案を支持すると表明し、傘下の上訴委員会によるボルドーの財政状況の評価を「妥当」とみなしたうえで、争点となっている決定を受け入れるよう同クラブに求めた。

ボルドーはこの土曜日の朝、オリンピック委員会の勧告に対して驚きを表明し、同委員会から出されたものは「決定ではなく勧告である」とし、最終的な判断はクラブの命運を決する権限を有するフランスサッカー連盟の執行委員会に委ねられていると強調していた。

今回の危機は、ボルドーが2025-2026シーズンを完遂し、翌シーズンの資金を調達するために必要とされていた約1000万ユーロを用意できなかったことに起因している。その後、7月末に実業家ジェラール・ロペスから象徴的な1ユーロで英国の投資ファンド「スパルタ・キャピタル」が同クラブを買収し、救済に必要な財政保証の確保に取り組んでいる。

1部の10クラブがボルドーの新たな試みを非難し、財政保証として提出されるはずだった資金が国内委員会の定めた期限までに支払われなかったと主張したことで、危機はさらに複雑化した。

現状において、ボルドーの将来は深刻な危機にさらされている。国内1部リーグへの参加を準備していたところから、すべての国内大会から除外される事態となり、最善のシナリオでもフランスサッカーのピラミッドで6番目の水準にあたる地域1部リーグへ降格する可能性がある。

クラブには、フランス屈指の名門の一つである同クラブの崩壊を回避するための最後の試みとして、行政裁判所にこの決定を不服として提訴する猶予が15日間残されている。