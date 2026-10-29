アル・ヒラルのウイング、ブラジル代表のガブリエル・マルティネッリの負傷は、チームのサポーターにとって喜ばしくない知らせかもしれない。しかし同時に、サウジ・ロシュン・リーグでのアル・ファトハとの注目の一戦を前に、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギにとって、長らく待ち望まれていた戦術的課題を解決する好機をもたらす可能性もある。

アル・ヒラルは来週土曜日午後9時、サウジ・ロシュン・リーグ第12節でアル・ファトハと対戦する。マルティネッリは負傷により引き続き欠場が見込まれる一方、前節のアル・シャマル（カタール）戦を出場停止で欠いていたオランダ人のサマービルが先発に復帰する見通しだ。

マルティネッリの欠場による影響は予想されるものの、これらの欠場はアル・ヒラルのキャプテン、サレム・アル・ドーサリにとって有利に働く可能性がある。彼は163日ぶりに国内大会の先発復帰が有力視されており、これはインザーギの攻撃陣の構成を再編しうる好機となる。

サレムが国内で最後に先発出場したのは、昨季リーグ最終節の5月21日に行われたアル・ファイハ戦だった。その後、彼はリーグ8試合を欠場し、これにはアル・ファイサリ、アル・ファイハ、アル・アハリ、アル・シャバブ、ネオム、アル・タアウン、アル・イテハドとの試合に加え、国王杯32強でのアル・ラエド戦が含まれていた。

ピッチに復帰後、イタリア人指揮官はサレムにアル・ハズム戦とアル・カディシーヤ戦でわずかな出場時間を与えるにとどめた。前者では1分、後者では2分の出場で、徐々に試合勘を取り戻させる狙いがあった。その後、アル・シャマル（カタール）戦でより大きな出場機会を得た。

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35歳のアル・ドーサリは、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグ・エリート第3節のアル・シャマル戦に出場し、チームは1対3で敗れたものの、アル・ヒラルの唯一の得点を決めることに成功した。これにより、彼のコンディションと攻撃面での貢献能力について前向きなメッセージを発信した。

マルティネッリの負傷は、アル・ヒラルのキャプテンにアル・ファトハ戦での先発復帰の機会を与える可能性がある。特にチームが差を生み出せる攻撃的な選択肢を必要としていることを踏まえればなおさらだ。しかし、最終的な決定は選手のコンディションとコーチングスタッフの判断次第で、インザーギの手に委ねられる。

アル・ヒラルは勝ち点27でサウジ・ロシュン・リーグの首位に立っており、さらに第9節のアル・リヤド戦の延期分の試合を残している。このため、アル・ファトハ戦は首位争いを続けるうえで重要な一戦となる。一方でサレム・アル・ドーサリは、長期にわたる欠場と段階的な出場を経て、主軸としての役割を取り戻すことを望んでいる。