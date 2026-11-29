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バイエルン・ミュンヘンがまたしても大きな打撃を受けた。ブンデスリーガのハンブルク戦（0-0の引き分け）で重傷を負ったオーストリア人スター、コンラート・ライマーの長期離脱が確実となった。

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この離脱は苦しい時期に訪れた。バイエルンは、複数のポジションをこなしてチームの穴を埋められる貴重な選手の一人を失うことになる。

ライマーは52分、左足を痛めてピッチを後にし、代わって若手のレナート・カールが投入された。

足を引きずりながらピッチを去るオーストリア人選手の様子から重傷が懸念されていたが、その後クラブが負傷の詳細と離脱期間の見通しを明らかにした。

手術は成功、離脱は数カ月に

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バイエルン・ミュンヘンによると、メディカルチェックの結果、ライマーは右足首の腱を断裂しており、手術が必要となった。これにより数カ月にわたって試合から遠ざかることになり、ヴァンサン・コンパニ監督にとっては大きな痛手となる。

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クラブは公式声明で次のように発表した。「コンラート・ライマーは、ブンデスリーガのハンブルク戦で負った右足首の腱断裂により、先週日曜日に手術を受けた。手術は成功し、29歳の同選手はこれからリハビリプログラムを開始する」

こうして手術を終えたライマーは回復に向けた段階に入ったが、長期離脱はコーチングスタッフに新たな課題を突きつける。ライマーは単に一つのポジションに固定された選手ではなく、チームの必要に応じて様々な役割をこなせる、重要な戦術上の切り札だったからだ。

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コンパニが失った「火消し役」

ライマーはバイエルン・ミュンヘンにおいてまさに火消し役だった。コンパニは右サイドバックの穴埋めとして彼を起用したほか、攻撃的なウイングでも起用し、さらにはFWとして頼ることもあった。リールに1-2で敗れた試合では、そのFWの役割を務めている。

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この柔軟性は、ベルギー人指揮官が頼りにしてきた最も重要な戦術的手段の一つだった。ライマーの存在によって、コンパニは欠場者への対応や選手の配置転換に様々な選択肢を持つことができ、メンバーを大幅に入れ替える必要もなかった。しかし今回の負傷により、チームが全戦力を必要とする時期に、コンパニはこの万能な選択肢を失うことになる。

この離脱はバイエルンのコーチングスタッフへの重圧をさらに強めることになる。ライマーの離脱は数カ月に及ぶ見通しで、彼が担ってきた様々な役割を補える代役を見つけることが求められる。一方のライマーは、完全な回復を経てピッチに戻ることを目指し、リハビリの道を歩み始める。