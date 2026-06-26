チュニジア対オランダ戦（1-3）の翌日、ウィレム・ファン・ハネゲムはロナルド・クーマン監督の守備陣を批判した。愛称「デ・クロムメ」のファン・ハネゲムは、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦のモロッコ戦で特定の選手が復帰することを切望している。

金曜、彼は『アルゲメン・ダグブラッド』紙コラムで、特に守備のスペースを厳しく批判。「スウェーデン戦でも同じ問題があり、1失点で済んだのが3失点になっていてもおかくなかった」

左SBアケが中央へ上がり過ぎ、ボールを失った瞬間に左サイドが空いた。ファン・ダイクも消極的で、怪我かと見まごうほどだ。スペースは埋められるはずだ。」

次のモロッコ戦では大幅な改善を期待する。「そうでなければ、偽のストライカーとして突然危険なエリアに現れるサイバリにやられる。彼は賢く、速い。だから火曜日にヴァン・デ・ヴェンが戻るのは嬉しい。木曜日は彼のスピードが欠けていた」

元監督にとって火曜日のオランダ対モロッコは特別な一戦だ。「モロッコ人の友人は皆、勝てると興奮している」。

「この試合で我々が優勝候補とは言えない。だが相手も同様だ。モロッコが攻めてくれば、スペースとチャンスが生まれる」と締めくくり、代表チームに勝機があると結論づけた。

オランダが勝てばベスト16進出が決まり、準々決勝では南アフリカまたは開催国カナダと対戦する。