「火に油を注ぐ」…レアル・マドリードに対するドイツメディアの異例の攻撃

明日火曜日に「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われる、バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードのUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控え、 ドイツサッカー界の重鎮たちが「レアル・マドリード」に対し、前例のない激しい批判を展開し、同クラブのここ数年の振る舞いを「スポーツマンシップに欠ける」ものであり、対戦相手への敬意が欠如していると指摘した。

自らを誰よりも上に置く

番組「Sky90」での物議を醸す発言の中で、バイエルン・ミュンヘンの元スター選手マルクス・パベルは、レアル・マドリードが世界に発信しているイメージに対して強い不満を表明した。

パベルは鋭い口調で次のように語った。「ここ数年のレアル・マドリードの振る舞いは、スポーツマンシップに完全に欠けている。彼らは自分たちを誰よりも上であり、他者より優れていると見なしているという感覚を常に抱かされる。この傲慢さは私の強い不快感を招き、私の目にはクラブの魅力と地位を失わせた。」

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バベルは、クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスがこの姿勢において中心的な役割を果たしていると見なし、ヴィニシウス・ジュニアがスペイン人のロドリに敗れて2024年の「バロンドール」を受賞できなかったことを受け、授賞式をボイコットした件を指摘した。

パベルはこの行動を、受賞者およびサッカー界に対する「無礼」だと評し、こうした姿勢によってクラブは威信を大きく失ったと強調した。

レアル・マドリード、その歴史に汚点を残す

一方、レジェンドのルター・マテウスは、この批判に躊躇なく賛同し、ブラジル人スターのヴィニシウス・ジュニオールに向けて矛先を向けた。

同選手の卓越した才能を認めつつも、ピッチ内での振る舞いを批判し、次のように述べた。 「フィニシウスは素晴らしい選手だが、相手を挑発しすぎている」とマテウスは指摘し、選手の度重なる抗議や、わずかな接触でも頻繁に倒れる姿勢を批判した。彼はこれを、その才能に見合わない「泣き言」の連続だと評した。

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「バロンドール」をめぐる騒動について、マテウスは、レアル・マドリードが他者よりもまず自分自身に対して過ちを犯したと指摘した。「ロドリのような選手が受賞した時、ライバルに対して敬意を示すべきだ。結果が気に入らないからといって授賞式をボイコットするのは、これほど偉大な歴史を持つクラブにふさわしくない行動だ。このような振る舞いによって、レアル・マドリードは世界的な評判の一部を失っている」。

この発言は、欧州の2大クラブによる「エル・クラシコ」を控えて火に油を注ぐ形となった。マドリードでは、この試合が欧州のビッグマッチを前に「メルンヘン」の安定を揺るがすことを目的とした「心理戦」であると見なされている。