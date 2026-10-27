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LAFCのウイング、ソン・フンミンが日曜日、LAギャラクシーとの白熱したダービーで引き分けた後、サポーターから人種差別的なマイクロアグレッションを受けた。試合終了後、観客に感謝を伝えていた韓国代表のソンに向けて、観客の一人が人種差別的な侮辱の言葉を浴びせる様子が撮影された。この衝撃的な出来事はSNS上で広く怒りを呼び、ファンからは早急な対応を求める声が上がっている。

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LAダービーに醜悪な騒動

ソンが人種差別的な言葉を浴びせられた。『デイリー・メール』によると、LAFCがBMOスタジアムで宿敵LAギャラクシーと2-2で引き分けた後、サポーターにあいさつするためピッチを回っていたソンに対し、クラブの黒と金のグッズを身に着けたファンが、中国語で「こんにちは」を意味する「ニーハオ」と繰り返し叫んだ。

韓国人に向けてこの言葉を使うことは、人種差別的なマイクロアグレッションとして広く認識されている。SNSで拡散した映像には、ひどく侮辱的な発言を受けたソンが、そのファンをにらみ返す様子が映っていた。

SNS上で対応を求める声

最初に映像を投稿した人物は、出来事の直後にその男性についてスタジアムの警備員に通報したと明かした。また、オンラインで不満を表し、こう記した。「警備員に話したが、その時にはもう彼はセクション111を離れていたので、できることはほとんどないと言われた。いつからMLSでは人種差別が許されるようになったのか？」。怒ったほかのサポーターたちは、この人物をシーズンチケットを持つ常連客としてすぐに特定した。別のユーザーも対応を求め、「なんて不快な野郎だ！！ @MLS、これに反応してすぐに行動を起こしてほしい。いったいどうして人種差別が当たり前になっているんだ？ なんて情けないやつだ」と投稿した。

選手の保護を疑問視するファン

抗議の声は各プラットフォームで広がり続け、あるファンは選手たちを守るクラブの責任を直接問いただした。「おい、@LAFC。選手を守るために何をしているんだ？？？」と投稿している。

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ソンはこの米国のクラブに2年間在籍し、52試合で21得点を挙げている。この不穏な出来事により、ファンにとって悲惨な週末となった。同じ試合中に、別のサポーターがLAギャラクシーの女性ファンに唾を吐きかける様子を捉えた別の映像も浮上した。『デイリー・メール』は公式コメントを求めて問い合わせている。





LAFCとソンの今後は？

LAFCとMLSの関係者は、スタジアムの映像を確認し、日曜日の出来事について正式な調査を開始するとみられる。サポーターは、特定されたシーズンチケット保有者への永久追放を含む可能性のある、迅速な処分を望んでいる。一方、ソンは来週、クラブがリーグ戦を再開する際のピッチ復帰に集中する。