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UEFAネーションズリーグ2026-27シーズンの準々決勝進出国が出そろった。グループステージの戦いを経て、リーグAの各グループ首位と2位、計8チームが勝ち上がりを決めた。注目は来週金曜日に行われる抽選会に移り、欧州の強豪同士による注目のカードが決まる。

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今大会は欧州屈指の強豪国がしのぎを削っており、ドイツ、フランス、イングランド、ポルトガルがグループ首位通過を決めた一方、ベルギー、オランダ、スペイン、ノルウェーが2位で勝ち上がった。抽選を前に、突破国は2つのポットに振り分けられる。

グループ1では、フランスが勝ち点13で首位通過を決めた。ベルギーが勝ち点12で2位に入り、イタリアは勝ち点10で3位、トルコは勝ち点0で最下位に終わった。

グループ2では、ドイツが勝ち点11で首位に立った。同勝ち点のオランダを直接対決の成績で上回り、オランダは2位。ギリシャも勝ち点11で3位となり、セルビアは勝ち点0で最下位に沈んだ。

グループ3は最終節まで激しい争いが続いたが、イングランドが勝ち点15で首位を確定させた。同勝ち点のスペインを得失点差で上回り、スペインは2位でグループステージを終えた。クロアチアは勝ち点6で3位、チェコは勝ち点0で最下位となった。

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グループ4では、ポルトガルが勝ち点15で首位に立ってグループステージを終えた 。ノルウェーは勝ち点9で2位に入り、もう1つの突破枠を手にした。同勝ち点で3位となったデンマークを上回っての勝ち上がりだ。ウェールズは勝ち点3で4位だった。

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これにより、4グループの首位はフランス、ドイツ、イングランド、ポルトガル、2位通過はベルギー、オランダ、スペイン、ノルウェーとなり、この8チームが準決勝進出を懸けて争うことになった。

大会規定により、準々決勝の抽選では各グループの首位チームにアドバンテージが与えられ、別グループの2位チームと対戦する。ただし、グループステージで対戦した国同士の組み合わせは避けられる。第1戦は2位チームのホームで行われ、首位チームが第2戦をホームで戦う。

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注目はスイスのニヨンに集まる。11月20日（金）に準々決勝の抽選会が開催され、ベスト4進出を懸けた4カードが決定する。欧州の強豪同士による好カードの実現にも期待が高まっている。

フランス、スペイン、イングランド、ドイツ、ポルトガル、オランダ、ベルギーといった強豪国がそろうなか、抽選次第ではビッグマッチが実現する可能性もある。大会の歴代王者と、新たな歴史を刻もうとする国との対戦が見られるかもしれない。

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準々決勝はホーム・アンド・アウェー方式で2027年3月25日から30日にかけて行われ、勝ち上がった4チームが準決勝に進出する。準決勝は2027年6月9日から13日にかけて開催されるファイナルステージの中で実施される予定だ。