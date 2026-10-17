テルスターがフェイエノールトに3-4で敗れた激戦の後、ロナルド・クーマン・ジュニアが主審イェルーン・マンスホットに怒りをあらわにした。ホームチームのGKは、後半にフェイエノールトに与えられたPKにまったく納得しておらず、試合直後にESPNで審判を厳しく批判した。

フェイエノールトは50分過ぎ、テルスターのDFアブデルヌール・スアリハにハンドがあったとされ、PKを与えられた。VARによる長時間の確認を経てもマンスホットの判定は覆らず、セム・ステインがPKを決めてスコアを2-4とした。

クーマン・ジュニアはESPNでその場面の映像を見返すと、信じられないという様子で反応した。「いや、冗談じゃない！ ボールが彼に当たったとしても、まず頭に当たっている」とGKは苛立ちを見せた。

続けてクーマン・ジュニアは、ボールが自分の体を経由して手に当たるケースについて、今週、審判部門の責任者リチャード・ファン・メーネンから聞いた説明に言及。「それならハンドではない」と語った。

クーマン・ジュニアの不満は根深い。「でも、本当に言葉を抑えないといけない。またイェルーン・マンスホットだ。昨年のオランダカップ準決勝でも、彼にはひどい目に遭わされた」とGKは語り、続けてやや言葉を和らげた。「『ひどい目』というか……。もちろん、僕らは少し運が悪かった」

クーマン・ジュニアによれば、テルスターに不利な判定が下るのは、とりわけ重要な場面だという。「4-2でリードされるのか、それとも3-2のままなのか。後者なら、もっと可能性があったかもしれない」と語った。一方で、敗れはしたものの、チームは見せたプレーを誇っていいとも強調した。

マンスホットとの会話についても、クーマン・ジュニアは率直に語った。「彼は僕に『最終的には自分で判断する』と言った。だから、審判はもっと自分で判断すべきだと注意されたんだと思う」とGKは推測する。「僕は彼に『そのままプレーを続けさせて、本当にハンドならVARが介入するだろう』と言った。でも、難しいね」

その後、クーマン・ジュニアはステインがPKを力強く決めるのを見届けた。「もちろん止めたかったけど、彼はうまく決めた」と認めたGKは、4失点を喫しながらも、テルスターの攻撃的な戦い方を前向きに捉えている。「高い位置からプレスをかけるのも、僕らの戦い方の一つ。そうすると、もちろんフェイエノールトの力も見えてくる」

敗戦にもかかわらず、首位チームを相手に何度も盛り返した仲間への誇りも、クーマン・ジュニアの胸に残った。「今日は何度か苦しい場面があったけど、僕らは自分たちのやるべきことを続け、盛り返した」と強調。「これを来週につなげなければならない。そうすれば、僕は十分に自信がある」







