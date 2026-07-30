アヤックス対FKヴォイヴォディナの前半、ミチェルが完全に激昂した。アムステルダムのクラブを率いる指揮官は、オスカル・グルーフの単純なボールロストの後、怒りをあらわにした。Ziggo Sportのカメラは、ミチェルの言葉を正確に捉えている。

「グルーフはいいプレーを見せたが、最後はあまりうまくいかなかった」と、Ziggo Sportのハーフタイム分析でサム・ファン・ロイエンも見ている。グルーフの相手陣内でのパスは、まったく可能性のない形でゴールラインを割った。「それがミチェルの苛立ちにもつながった」

「彼が何と言ったかは分かる。『後半はボールを大事にしろ！』と言っているんだ」とファン・ロイエンは結論づけた。「つまり、グルーフは相手陣内で、もっと丁寧にボールを扱わなければならないという意味だ」

前半のグルーフについては総じて良いプレーだったと見ていたヤン・ファン・ハルストも、FKヴォイヴォディナ戦の前から、ボールの正確さが話題になっていたと指摘する。「まあ、これはそこまで深刻ではない。というのも、アヤックスは実際のところ、こうしたプレーをかなりの頻度でとてもうまくやっていたからだ」

「チャンスを作りたいなら、ペナルティーエリア付近でボールを失うのはあり得る。だが、その瞬間にすぐ相手へプレッシャーをかけている。そこはミチェルがしっかり植え付けてきた部分であり、さらに浸透させようとしていることでもある」とファン・ハルストは語った。