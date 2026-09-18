NECのディック・シュロイダー監督は、ヨーロッパリーグでユベントスに0-5の痛い敗戦を喫した後、厳しい結論を下した。ナイメーヘンのクラブを率いる指揮官は、自軍に対してとりわけ厳しく、個々の選手にも容赦はなかった。

なかでもシュロイダー監督の厳しい言葉を浴びたのがアルムゲラ・カバルだ。ボルシア・ドルトムントからレンタル中のDFは、トリノで遅れたタックルによってPKを与え、再び苦しい出来が目立った。「なぜ私がカバルを起用し続けるのか？ ほかに選択肢がないからだ」と、容赦ない指揮官は語った。「彼は来たばかりだし、プレーしなければならない」

指揮官は、カバルが現時点で求められているレベルに苦しんでいることを認めている。「カバルは苦しんでいる。それはみんなが見ていることだ」。シュロイダー監督によれば、本来であればカバルのような選手はより経験豊富な戦力の後ろで成長していけるはずだが、状況によってNECは彼らを早い段階で起用せざるを得なくなっているという。

シュロイダー監督は本来、30分前後でカバルを下げるつもりだったが、クレメント・ビショフが負傷を抱えていたため、それを見送った。さらに指揮官は、ブラム・ナイティンクとペール・スフールスが現時点ではまだフル稼働できないことも強調した。「もう一度だけはっきり説明する。ブラム・ナイティンクとペール・スフールスは20分から25分しかプレーできない。今の時点では、ペールが日曜日にプレーできるかどうかすら分からない」

NECはトリノで、すでに9分でビハインドを負った。ロングボールへの対応を守備陣とGKニコラス・ポルスターが誤り、その後にニコラス・ゴンサレスが先制点を決めた。「失礼を承知で言うが、あのボールなら私でもヘディングでクリアできる。まだ見えているボールだからね」と、シュロイダー監督は試合後に語った。

指揮官によれば、この一戦はNECがまだ求めるレベルに達していないことを明確に示したという。「つまり、私たちはまだそこまで来ていない。もっと多くの時間が必要だ。後方は単純にうまく整っていない」

ハーフタイムの時点でNECはすでに0-3とされ、後半にもユベントスがさらに2点を加えた。「明らかに力不足だった。それは予想していなかった。もっとやれると思っていた」と、シュロイダー監督は語った。