激怒したアヤックスのファンが、早くもKIJKに大量の返金を求めている

木曜夜、FCシオン対アヤックスの試合が有料配信で視聴できることになっている「KIJK」に対し、多くのアヤックスサポーターが怒りをあらわにしている。キックオフ直前になって、4.99ユーロを支払って試合を見ようとしていた複数の視聴者が、配信が途切れる、停止する、あるいはまったく再生されないと報告している。

カンファレンスリーグ予選プレーオフのこの試合は、通常のテレビチャンネルでは放送されない。予選ラウンドの試合の放映権はホームクラブが保有しているため、FCシオンはどの企業に権利を販売するかを決めることができた。これまでアヤックスの欧州アウェー戦、ボイボディナ戦とシェルボーン戦はZiggo Sportで放送されていたが、今回はシオンがKIJKを選んだ。

そのためKIJKは、FCシオン対アヤックスをペイ・パー・ビュー形式で提供している。サポーターは無料アカウントを作成した上で、ライブ配信を視聴するために4.99ユーロを支払う必要があり、配信は20時15分のキックオフに向けて20時ごろに開始される予定だった。配信はノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートテレビなどで視聴可能だが、ちょうど配信開始のタイミングで多くのファンに問題が発生している。

その影響で、Xでは不満が急速に高まっている。ジェフリーは皮肉を込めてこう反応した。「最高だね。5ユーロ払ったのに、配信が見られない。またしても予想どおりだ」 さらに別のユーザーも問題を報告している。「FCシオン対アヤックスの配信が見られない。5ユーロは払ったのに。KIJKではエラー224003が表示される」

ほかのサポーターたちは、すでにKIJKに対して公然と返金を求めている。リックは短くこう訴えた。「そう、金を返してほしい！」。一方でサスキアも明確だ。「で、どうすればできるだけ早く返金してもらえるの？」。レオンはこの問題を放送の非常に悪い出だしだと捉え、こう記している。「KIJK、いい感じだね。もう今の時点でうまくいっていない」

海外からも批判の声が上がっている。KIJKは事前に、スイスを除いてライブ配信は世界中で視聴可能だと案内していたが、シタはスペインから問題があると訴えている。「アヤックスの試合はどこでも見られるのに、スペインだけはだめ。休暇先でも見られるはずじゃなかったの？」と、このサポーターは疑問を投げかけている。