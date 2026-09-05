激怒したアニス・ハジ・ムサ、フェイエノールトに裏切られたと感じる

アニス・ハジ・ムサは、フェイエノールトがイテハド・クラブへの移籍に協力していないことに深く失望している。これは『デ・テレグラーフ』の報道で明らかになった。以前の段階で、このウイングは今夏に移籍できることで合意していたという。

その合意は、昨年にベンフィカへの移籍が実現しなかった後に交わされた。当時、フェイエノールトは彼にあと1年残留するよう求めた。ハジ・ムサはそれに応じたが、条件は今夏に新たな挑戦へ進めることだった。

また、フェイエノールトとの契約は見直されて延長された。それによって彼の待遇は金銭面で大幅に改善され、3人のキャプテンの1人にもなったことで、エールディヴィジであと1年プレーを続けることを苦にしなかった。

そして今、ハジ・ムサにとっては退団の時が来ていた。現在では約4000万ユーロに達する大型オファーがサウジアラビアから届いたが、テクニカルディレクターのデビー・リゴーはハジ・ムサを手放そうとしていない。

というのも、その約束は今夏の初めにフェイエノールトでの職務を始めたばかりのリゴーと交わされたものではないからだ。『デ・テレグラーフ』は「ロベルト・エーンホールンCEOとデビー・リゴーで構成される新経営陣は、ハジ・ムサに対して以前になされた約束をどうやら重く受け止めていない」と伝えている。

すべての当事者がなお合意に至るかどうかは、かなり疑わしい。サウジアラビアの移籍市場は日曜夜に閉まるため、時間は迫ってきている。ファブリツィオ・ロマーノによれば、なお合意に向けて懸命な取り組みが続いているものの、現時点ではまだまとまっていない。

フェイエノールトは土曜日、2度の遅刻により試合メンバーから外されたハジ・ムサを欠きながらも、NECに勝利した。デ・ホッフェルトでは1-3となり、途中出場のデビュー戦となったジェライノ・スハーケン（17）の働きもそれに一役買った。