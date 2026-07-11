「激しい怒り」…ノルウェー代表監督、ベリンガムのゴール後にアシスタントコーチを殴る！

フロリダ州マイアミのハードロック・スタジアムで行われたワールドカップ準々決勝、ノルウェー対イングランド戦で、ノルウェーのスタル・ソルバック監督は、 タッチライン上で水ボトルを激しく投げつけ、前半アディショナルタイムにイングランドのジュード・ビリングハムが決めた劇的な同点ゴール直後、誤ってアシスタントコーチの足に当たった。

ノルウェーは36分、ベンフィカのシールドロップが強烈なシュートで先制。ハーランドらがトゥヘル監督率いるイングランドを封じ、リードして折り返すかと思われた。

しかしロスタイム2分、レアル・マドリードのスター、ベリンガムが同点弾を叩き込み、ノルウェーの計画は水の泡となった。 勢い余ってボトルは跳ね返り、アシスタントコーチの足に当たった。

後半に入ると、フランス人主審クレマン・トゥルパンはVARの介入によりトルビョルン・ヘイギム（27歳）の得点を無効とし、緊張はさらに高まった。 主審は攻撃の開始時にハーランド（25歳）がエリオット・アンダーソンにファウルしたと判定し、ボローニャのスターは代表初ゴールを逃した。この判定は物議を醸した。

ノルウェーベンチには怒りが漂ったが、ウルヴァーハンプトンの元監督ソルバックンは冷静さを保ち、新たなトラブルは起こらなかった。