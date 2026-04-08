激しい対立の末、アルベロアがレアル・マドリードのスターにチームメイトへの謝罪を要求した。

スペインの報道によると、ディフェンダーのラウル・アセンシオが最近レアル・マドリードの先発から外れている理由が水曜日に明らかになった。

同紙によると、原因は選手とアルヴァロ・アルビロア監督の対立だ。

3月11日のマンチェスター・シティ戦で先発から外れたことがきっかけで、アシエンシオは数日後、この決定に抗議した。

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バイエルン・ミュンヘンはケインの件でレアル・マドリードを欺こうとしている。

アセンシオは、負傷しながらもセルタ戦でプレーした自分には先発の権利があると主張。だがアルベロアはフイセンを選択し、ここに火種が生まれた。

さらにエルチェ戦直前、アセンシオは筋肉の不調を訴えて出場できないと報告。この対応がアルビロの怒りを買い、彼は「シティ戦の報復だ」と受け止めた。

この騒動はドイツ人DFアントニオ・ルディガーにも波及。急遽出場し、自身のコンディション管理プログラムが崩れたことで不満が募った。

謝罪

その後、通常通り練習に参加しながらも、数試合ベンチ外が続いた。 その後も練習には参加しながらも数試合ベンチ外が続いた。理由は、監督の決定に異議を唱えたことについてチームに謝罪することを拒否したためである。アルビロアは、復帰の条件としてチーム全員の前での公的な謝罪を求め、この違反行為をチーム全体の規律に関わる問題とみなした。

当初、この選手は監督にのみ謝罪し、チームメイトへの謝罪は拒んでいた。しかし、出場機会がないまま噂が広がったことで、最終的にチームメイトの前で謝罪し、事態は収束した。

この謝罪を受け、アセンシオはマヨルカ戦とバイエルン・ミュンヘン戦のメンバーに復帰したが、出場機会はなくベンチに留まった。