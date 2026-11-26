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バルセロナがアフリカサッカーの若き才能の発掘を続けている。現在カタールで開催中のU-17ワールドカップに出場しているU-17セネガル代表のイブラヒム・コンテを視察対象に加えた。エジプト人のハムザ・アブデルカリムとベルギー人のジェシー・ビシウの獲得に成功したカタルーニャのクラブのスポーツ部門が、新たに関心を寄せる存在となっている。

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セネガル紙『ディースポーツ』が報じ、カタルーニャ紙『スポルト』が伝えたところによると、バルセロナはコンテの成長を間近で追っている。同選手はセネガルの年代別代表でのプレーで注目を集め、欧州の複数のビッグクラブが関心を寄せる有望株のリストに名を連ねるようになった。

このセネガル人選手に関心を示しているのはバルセロナだけではない。イングランドのニューカッスル・ユナイテッド、スペインのビジャレアル、ベルギーのクラブ・ブルージュも、その才能を追う競争に加わっている。背景には、母国代表で見せているパフォーマンスと、カタールで開催中の大会で欧州クラブのスカウトの注目を集めた技術的な能力がある。

バルセロナ、ハムザ・アブデルカリムの成功を再現へ

コンテの追跡は、世界各地で台頭する才能を発掘し、年代別の国際大会を活用して大きな可能性を秘めた選手を見極めるというバルセロナの方針の一環だ。ライバルクラブが獲得に本腰を入れ、市場価値が高騰する前に動くことが狙いである。

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U-17ワールドカップは、バルセロナのスポーツ部門にとって重要な舞台の一つとなっている。クラブのスカウトは、さまざまな代表チームやサッカーの流儀と対峙する有望株をまとめて観察できるうえ、激しい競争環境の中で選手の能力を評価することもできる。

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カタルーニャのクラブは、2025年にカタールで行われた前回のU-17ワールドカップの視察をすでに生かしており、ベルギー人ウイングのジェシー・ビシウとともに エジプト人FWハムザ・アブデルカリムの獲得に成功した 。両選手とも、大会中にバルセロナ関係者の目に留まった選手だ。

この戦略は、大きな伸びしろを持つ選手を選び、クラブの育成組織に段階的に組み込むことを基本としている。これにより選手たちはバルセロナのプレースタイルに適応でき、実力を証明できれば将来的にトップチームへ到達する可能性も開ける。

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バルセロナの新たなターゲット、イブラヒム・コンテとは？

イブラヒム・コンテは2009年9月23日生まれ、身長178センチ。セネガルの年代別代表でプレーしているものの、所属はガンビアの首都バンジュールにあるガンビノス・スターズ・アフリカ・アカデミーだ。

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この若手選手は攻撃的な役割、特に司令塔のポジションを得意とし、技術の高さとボールコントロール能力に優れる。こうした特長により、U-17ワールドカップで欧州クラブが注目する有望株の一人となった。

コンテは2026年にU-17アフリカ・ネーションズカップを制したセネガル代表のメンバーには入っていなかったが、強化合宿でラミン・サネ監督を納得させ、今回のワールドカップへの出場機会をつかんだ。代表では背番号10を背負っている。

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セネガル代表はU-17ワールドカップでグループFに入り、クロアチア、キューバ、タジキスタンと同組だ。この大会は、コンテにとって欧州クラブのスカウトの前で実力を証明し、獲得に関心を示すクラブへの移籍の可能性を高める重要な機会となる。

欧州勢との競争とバルセロナ移籍への障壁

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バルセロナがこのセネガルの逸材に関心を寄せているとはいえ、獲得競争は容易ではない。豊富な資金力を持つニューカッスル・ユナイテッドに加え、アフリカの才能を発掘・育成し、より高いレベルへ羽ばたく機会を与えてきた実績を持つビジャレアルとクラブ・ブルージュも控えているからだ。

大会は来る12月13日まで続くため、バルセロナ関係者にとっては、同選手の将来に関する正式な動きに踏み切る前に、プレーを追い、技術的な能力や成長の余地についてより多くの情報を集める追加の機会となる。

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ただし、コンテのスペイン移籍には、未成年選手の国際移籍に関する国際サッカー連盟（FIFA）の規定という大きな制約がある。同選手が18歳になるのは2027年9月であり、獲得に向けたいかなる動きも、未成年選手の移籍を定めた規則に縛られることになる。

こうしてバルセロナは、前回大会でハムザ・アブデルカリムとジェシー・ビシウを発掘したのに続き、U-17ワールドカップで追跡すべき新たなアフリカの才能を見定めた。欧州のビッグクラブの主要ターゲットとなる前に若い才能へ投資するという、カタルーニャのクラブの方針が続いていることを示す動きだ。