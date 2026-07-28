プレミアリーグのチェルシーが、移籍市場での熾烈な争奪戦を制し、セットプレーのスペシャリストであり、アストン・ヴィラの攻撃におけるセットプレーの優位性を築き上げた立役者、オースティン・マクフィーの獲得に成功した。プレミアリーグのライバルクラブやサウジアラビア・リーグのチームを退けての獲得であり、無冠に終わり欧州の舞台への出場も逃した期待外れのシーズンを経て、新監督チャビ・アロンソの陣容を強化することを目指した動きである。

スペイン紙「スポルト」によると、マクフィーのスタンフォード・ブリッジ加入はすでに決定的なものとなっているという。ただし、彼の契約には明確な違約金条項が含まれているため、アストン・ヴィラはその退団に対して金銭的な補償を受け取ることになる。マクフィーは、ウナイ・エメリ体制下でのヨーロッパリーグ制覇を経て、この夏にヴィラ・パークを去るコーチングスタッフの一人になると広く予想されていた。

近年におけるアストン・ヴィラのセットプレーでの卓越したパフォーマンスは、その多くがマクフィーの仕事によるものとされる。彼は2023-2024シーズン、欧州5大リーグにおいてチームをセットプレーからの得点数最多へと導くことに成功した。昨シーズンはこの分野でアーセナルとほぼ肩を並べたが、ミケル・アルテタ率いるアーセナルはこの領域で目覚ましい手腕を発揮し、それがプレミアリーグ制覇と20年ぶりのチャンピオンズリーグ決勝進出の助けとなった。

現代サッカーにおいてセットプレーの重要性は増す一方であり、いまや小さなディテールの一つひとつが綿密な観察に値するものとなっている。最も予測不可能で決定的なプレーが試合の結果を、ひいては大会の行方を左右しうるからだ。このため、ビッグクラブはコーナーキックやフリーキック、さらにはスローインさえも致命的な攻撃の武器へと変えることのできるスペシャリストへの投資に乗り出している。

マクフィーは国際的にも高い評価を得ている。過去5年間にわたり、アストン・ヴィラでの仕事と並行して、ロベルト・マルティネス率いるポルトガル代表のセットプレーコーチも務めており、その豊富な経験と最高峰のレベルで影響を及ぼす能力の証となっている。

マクフィーとの契約は、レアル・マドリードとバイエル・レバークーゼンの前監督であるアロンソの下で新時代を切り開くというチェルシーの野心的な計画の一環である。ロンドンのクラブは、移籍市場への大規模な投資と、国内および大陸の大会で差を生み出しうるあらゆる細かなディテールを活かせる専門的な経験を備えたコーチングスタッフの強化を通じて、成功を確実なものにしようとしている。