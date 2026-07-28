プレミアリーグのチェルシーが移籍市場での激しい争奪戦を制し、セットプレーの専門家でありアストン・ヴィラの攻撃的なセットプレーの成功を支えた立役者、オースティン・マクフィーを獲得した。プレミアリーグのライバルクラブやサウジアラビアリーグの各チームを退けての獲得であり、タイトルもヨーロッパの舞台への出場もなく期待外れに終わったシーズンを経て、新指揮官シャビ・アロンソの陣容を強化することを目的とした動きだ。

スペイン紙「スポルト」によると、マクフィーのスタンフォード・ブリッジ加入はすでに確定的だという。契約には特定の違約金条項が含まれているため、アストン・ヴィラは彼の退団に対して金銭的な補償を受け取ることになる。ウナイ・エメリの指揮のもとでチームがヨーロッパリーグのタイトルを獲得した後、この夏にヴィラ・パークを去るコーチングスタッフの一員になると広く予想されていた。

近年のアストン・ヴィラのセットプレーにおける傑出したパフォーマンスは、マクフィーの働きに大きく起因している。彼は2023-2024シーズンにヨーロッパ5大リーグでチームをセットプレーからの最多得点に導くことに成功し、昨シーズンもこの分野でアーセナルとほぼ肩を並べた。もっともミケル・アルテタ率いるガナーズはこの分野で目覚ましい手腕を発揮し、それがプレミアリーグのタイトル獲得と、20年ぶりのチャンピオンズリーグ決勝進出を後押しした。

セットプレーは現代サッカーにおいてますます重要性を増しており、あらゆる細部が綿密な観察に値するものとなっている。最も予測不可能で決定的なプレーが試合の結果、ひいては大会の行方を左右しうるからだ。このため強豪クラブは、コーナーキックやフリーキック、さらにはスローインまでも強力な攻撃兵器へと変えることのできる専門家への投資に乗り出している。

マクフィーは国際的にも高い評価を得ており、過去5年間にわたってアストン・ヴィラでの仕事と、ロベルト・マルティネス率いるポルトガル代表のセットプレーコーチとしての役割を両立させてきた。これは彼の豊富な経験と、最高レベルで影響を与える能力の証と言える。

マクフィーとの契約は、レアル・マドリードとバイエル・レバークーゼンで指揮を執った経歴を持つアロンソのもとで新時代を始動させるという、チェルシーの野心的な計画の一環だ。ロンドンのクラブは移籍市場への大規模な投資と、国内および大陸の各大会で差を生み出しうるあらゆる細かなディテールを活かせる専門的な経験を持つコーチングスタッフの強化を通じて、成功を確実なものにしようとしている。