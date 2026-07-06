「滑稽な話だ」…エジプト戦の判定にアルゼンチン動揺

国際サッカー連盟（FIFA）は、明日火曜日のアルゼンチン対エジプトの決勝トーナメント1回戦の主審に、フランス人のフランソワ・リテクセール氏を任命した。この決定にアルゼンチン国内では、2022年W杯決勝以来のライバル関係から中立性が保たれないとの懸念が広がっている。

アルゼンチンのテレビ局「TYC」は「彼はアルゼンチン代表の試合を裁いた経験がなく、3月22日のリーグ戦ではリヨンのタリアヴィコを退場させた。実績は目立たない」と伝えた。

怒りの声

この人選が発表されると、SNSでは「不当だ」「もっと中立的な審判を」との批判が相次いだ。

フランスとアルゼンチンのライバル関係を理由に、中立性を疑う声も出ている。

彼はフランス人だ。

アルゼンチンメディアはリテックスィールの年間活躍を評価しつつ、直近の試合、特に物議を醸したタグリアヴィコ退場に注目した。

『ラ・ナシオン』紙は「驚きだ。彼はフランス人、アルゼンチンの最大のライバルの一人だ」と伝えた。

一方、クラリン紙は「アルゼンチンにとって、この任命は若さにもかかわらず経験の保証となる。彼にとっては重要な試練だ。冷静さと強靭な精神力が求められる」と警鐘を鳴らした。

「プリスティアーニ事件」も再注目されている。

同紙はレアル・マドリード対ベンフィカのチャンピオンズリーグ戦を挙げ、「プリスティアーニ事件」の火種となった試合の主審だったと指摘した。

ウェブサイト「オレー」は、この試合の判定が「現在のルールにつながった」と断言した。

公式な異議申し立てはなし

大きな物議を醸しているにもかかわらず、アルゼンチンサッカー協会はリテクサー氏の任命に公式な異議を申し立てていない。だが、大会を通じて審判判定が繰り返し問題になっていることを考えると、この決定には疑問の声が上がっている。

ワールドカップ王者のアルゼンチンは、前ラウンドでカーボベルデに劇的勝利を収めた後、審判の公平性への圧力が高まる中、明日火曜日のエジプトとの決勝トーナメント1回戦に臨む。