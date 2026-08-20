セルジュ・ニャブリは2025年、特別な夏を過ごした。まず7月14日に30歳の誕生日を迎え、その後はFCバイエルンでレギュラーの座を“贈られた”。 それは注目すべき転換だった。それまでの数年間、ニャブリは絶対的な主力というよりも、むしろ放出候補と見なされていたからだ。だが突然、彼を外すという選択肢はなくなった。疑いなく良好だったプレシーズンの出来も理由の一つではあったが、それ以上に当時は競争相手が不在だったことが大きかった。

議論の余地なき3人のスーパースター、ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、ルイス・ディアスは、ミュンヘンのベストイレブンで確固たる地位を築いていた。ヴァンサン・コンパニの4-2-3-1システムにおけるトップ下のポジションには、真剣な候補者が1人しかいなかった。そしてそれが、ほかでもないニャブリだった。ジャマル・ムシアラは腓骨骨折により、なお数カ月の離脱が見込まれていた。レナート・カールは非常に有望な才能ではあったが、そのような急成長を見せるとは当時まったく予想されていなかった。ニコラス・ジャクソンは9月初旬のデッドラインデーに加入したばかりで、しっかりとした適応期間を必要としていた。

結局のところ、選択肢は「ニャブリか、それ以外はないか」だった。カールが驚くほど早く有力な代替案へと成長し、ジャクソンにもほどなくして出場機会が与えられ、そしてムシアラが最終的に1月に復帰したとはいえ、ほとんどのビッグマッチでコンパニの第一選択は彼だった。

FCバイエルン：ジャマル・ムシアラの耐久性はどこまであるのか？

1年後、状況は変わった。ケイン、オリーズ、ディアスに続くミュンヘンの攻撃陣4枠目をめぐっては、激しいポジション争いが見込まれている。ムシアラ、ニャブリ、カール、そして5000万ユーロを投じて獲得した新戦力イスマエル・サイバリの4人が、現実的に出場機会を計算できる立場にある。過密日程のため、コンパニは多くのローテーションを行うことになるだろう。ただ、現時点でビッグマッチの先発を誰が務めるのかは、まったく不透明だ。

本来、このポジションの本命と見られていたのはムシアラだった。背番号10を背負い、チーム最高給取りであり、FCバイエルンの顔、そして絶対的な主軸になるはずの存在だ。だが、現状はそこから大きく離れている。1月の復帰以降、ムシアラはかつてのパフォーマンスレベルを取り戻せていない。期待外れに終わったワールドカップ後には、足に入っていた金属プレートを除去した。

RBライプツィヒ戦と1.FCハイデンハイム戦のテストマッチで見せた倒れ込みは、23歳の彼が最高レベルでどこまで負荷に耐えられるのかという大きな懸念を生んだ。 ただ、診断された欠神てんかんを抱えていても、プロサッカーをプレーすること自体は基本的に問題ないと、神経内科医のレギーナ・ベッカー博士がSPOXのインタビューで認めている。

ムシアラ本人は、どうやら休養を考えていないようだ。 注目を集めた自身のインスタグラム声明の中で、彼はこう記した。「専門家たちと緊密に連携し、定期的に意見を交わす中で、この挑戦に立ち向かうこと、そして神経科専門医の許可を得た上で、回復に最も役立つことに引き続き取り組むことが、私自身の望みでした。つまり、ただ自分の日常を生き、サッカーという情熱を追い続けることです」

IMAGO

イスマエル・サイバリがポジション争いで一歩リードしてスタート

ニャブリ（31）とカール（18）は筋肉系の負傷でワールドカップを欠場した。プレシーズンの大半は個別に復帰へ向けた調整を行っていたが、現在はチーム練習に組み込まれつつある。早ければ土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップ、遅くともその次の金曜日に行われるVfBシュトゥットガルトとのブンデスリーガ開幕戦までには、再び選択肢となる見通しだ。

シーズン序盤の先発出場という点で最も有力なのはサイバリだ。モロッコ代表として好パフォーマンスを見せたワールドカップ後、25歳の彼も筋繊維断裂のために当初は欠場を余儀なくされた。だが今では完全に状態を取り戻しており、最初の2試合のテストマッチでも好印象を残し、ライプツィヒ戦の3-1勝利ではアシストも記録した。3人のライバルと比べて、サイバリが最もコンディションに優れており、その分だけミュンヘンの攻撃陣に空いた1枠をめぐる興味深い争いで一歩リードしている。

もっとも、この4人が不在だった間のプレシーズンでは、レンタルから戻ったアリヨン・イブラヒモビッチ（20）、そして若手のティム・ビンダー（19）とマイコン・カルドーゾ（17）も好材料を示した。彼らの中から誰かが、カールと似たような成長曲線を描く可能性もある。とはいえ、その資質とは無関係に、今季は実績ある選手の選択肢がより多いため、1年前のカールのブレイク時と比べれば、その可能性は明らかに低いように見える。