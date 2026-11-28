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ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、ヤンクバ・ミンテがリヴァプールへの注目度の高い移籍の破談によって影響を受けているとの見方を否定した。ガンビア代表のミンテは夏の移籍市場でリヴァプールの主要ターゲットだったが、今もアメックス・スタジアムでのチーム構想の中核を担っている。

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リヴァプールの関心を受けても変わらぬ献身

夏の移籍市場ではミンテを巡る憶測が大きな話題となり、リヴァプールはガンビア代表ウインガーを攻撃陣の主要な獲得候補に挙げていた。しかし、ブライトンは リヴァプールからの5000万ポンドと6000万ポンドの2度のオファーを拒否した 。

リヴァプールへの移籍には魅力があったものの、ヒュルツェラー監督は、ミンテがこの騒動をすでに乗り越えたと確信している。日曜日のニューカッスル戦を前に報道陣の取材に応じたドイツ人指揮官は、ウインガーがブライトンでのプレーに集中していると明言した。

「その話はもう終わった。数カ月前のことだ。彼がこのクラブに全力を注いでいるのが分かる」とヒュルツェラー監督は語った。「彼はブライトンで成功したいと強く望んでいる。また、クラブとして成功すれば、個人としても輝けることを理解している」

負傷から回復し、実戦復帰

ヒュルツェラー監督の下で成長を続けていたミンテだが、プレシーズン中に大きな負傷に見舞われた。8月のローマとの親善試合で 足首を痛めた のだ。手術を受けた後、10月下旬に実戦復帰し、それ以降は途中出場で3試合に出場している。

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33歳の指揮官は、ミンテが再び先発するために必要な身体的状態に近づいていると考える一方、ポジション争いが激しいことも認めた。ガンビア代表ウインガーは2024年夏にニューカッスルから推定3000万ポンドでブライトンに加入し、契約は2029年夏まで残っている。ブライトンでは公式戦通算76試合に出場し、10ゴール9アシストを記録している。

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先発の座を巡る争い

ミンテが最近ベンチからの出場にとどまっている主な理由の一つは、ディエゴ・ゴメスの目覚ましい活躍だ。パラグアイ代表選手は右サイドで定位置を確立し、ヒュルツェラー監督が求める創造性をもたらしている。UEFAカンファレンスリーグでルーマニアのウニヴェルシタテア・クラヨーヴァに4-0で快勝した試合では休養を与えられており、主力としての重要性がうかがえる。

ヒュルツェラー監督は、ウイングに優れた選択肢が2人いることで生じる戦術上の悩みを歓迎している。「彼は出場する準備ができている」と指揮官は説明した。「もちろん、彼より先にプレーしていた選手たちも好調だ。だからこそ、彼には競争し、自分のレベルを高める絶好の機会として捉え、持てる力を最大限に発揮してチームを助けてほしい。今、先発していないすべての選手にそれを求めている。こうした競争がチームをより良くするからだ」

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チャンピオンズリーグ出場を目指して

現在、アメックス・スタジアムには大きな期待感が漂っている。ブライトンはプレミアリーグで2位につけ、ニューカッスルを勝ち点で9、順位で11上回っている。