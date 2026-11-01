共有 GOALをGoogleでフォロー

アヤックスはヨハン・クライフ・アレナでAZアルクマールに苦戦の末、1-0で勝利し、エールディヴィジの2位に辛うじて返り咲いた。前半にトル・アロコダレが決めたヘディング弾が決勝点となり、ユリアン・ブラントを負傷で失いながらも、苦手とするAZアルクマール戦での12試合連続未勝利に終止符を打った。

広告

アロコダレのヘディング弾でアヤックスがエールディビジ2位に浮上

アヤックスはヨハン・クライフ・アレナでAZアルクマールに1-0で競り勝ち、エールディビジ2位に返り咲いた。上位対決を決めたのは、ナイジェリア人FWトル・アロコダレが前半に挙げたこの試合唯一のゴールだった。

この勝利により、ミシェル・サンチェス監督率いるチームは首位フェイエノールトと1ポイント差に迫り、タイトルを争うPSVに1ポイント差をつけた。

また、アヤックスにとってはAZとの公式戦12試合で初めての勝利となり、長く続いていた苦手意識も払拭した。

守備的な布陣への変更でAZの終盤の猛攻をしのぐ

前半、アロコダレはAZのDFミース・デ・ウィットとの競り合いに勝ち、アブデラ・ウアザネの正確なクロスを頭で押し込んだ。しかし後半はAZがボールを支配。サンチェス監督はリードを守るため、布陣を4-4-2から守備的な5-3-2に変更した。

広告 広告

試合後、MFダフィ・クラーセンはESPNに対し、アヤックスが苦しい戦いを強いられたと認めた。「いい勝利だ。苦労してつかんだ勝利かって？ もちろん。でも、それで喜びが薄れるわけではない」と語った。

Related Topics

「こういう試合は簡単ではない。相手はいいチームだ。序盤はプレスがうまくいったが、その後は苦戦した……。でも、今日はうれしい。勝ったからね」と続けた。

ブラントの負傷がアヤックスの勝利に影を落とす

貴重な勝ち点3を手にした一方、アヤックスはドイツ人MFユリアン・ブラントが前半に負傷交代を強いられる痛手を負った。ブラントはハムストリングを押さえ、オスカル・グルーフと交代した。

広告

アロコダレも打撲を負って後半に交代を申し出た。デイリー・ブリントとステフェン・ベルフハイスは守備対応に追われた。

AZは終盤に同点のチャンスをつくったが、FWメックス・メールディンクはペナルティーエリア内での決定機で判断を誤った。

広告

サンチェス監督率いるチームに過密日程が待ち受ける

選手のコンディションに関する懸念が増す中、アヤックスは欧州大会と国内リーグの戦いに目を向ける。

アヤックスは来週、カンファレンスリーグでデンマークのFCミッティランをホームに迎え、その後リーグ戦でFCトゥウェンテと対戦する。

広告

アムステルダムでの惜敗を受け、AZは順位表の5位にとどまった。