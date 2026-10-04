これによると、BVBは終了したシーズンに2170万ユーロの純損失を計上した。前期にはなお650万ユーロの黒字を確保していた。カーステン・クレーマー報道官らBVB首脳陣は、決算に寄せたあいさつの中でこの推移について明確な立場を示し、当期純損失について「我々にとって満足のいくものではない」とした。

このマイナス決算に加え、シュヴァルツゲルベンの総売上高も大きく落ち込んだ。収益は5億2600万ユーロから4億6050万ユーロへと12.5％縮小。最も深刻な落ち込みが起きたのはメディア権利の分野で、テレビ放映料収入は1億340万ユーロから7210万ユーロに減少した。

赤字の主因は、カップ戦からの早期敗退だ。チャンピオンズリーグではチームは目標としていた準々決勝進出を大きく下回り、アタランタ・ベルガモとのプレーオフで姿を消した。DFBポカールでも結果は首脳陣の想定を下回り、バイヤー・レバークーゼンとのラウンド16で早々に敗退した。

さらに、2025年夏のクラブ・ワールドカップの精算方式も決算に影響を及ぼした。この大会による収入は2つの会計年度に配分され、そのうち大部分に当たる3390万ユーロは2024/25シーズンに計上された一方、2025/26について計上できたのは1120万ユーロにとどまった。

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BVB、移籍収入への依存低下を目指す

収入減にもかかわらず、クラブは少なくとも移籍市場では好調な数字を示すことができた。ここでは収支が2140万ユーロ増の5930万ユーロとなった。ただし、こうした収益でも試合運営による減収を完全に補うには至らなかった。

クラブ首脳陣はここで抜本的な路線修正を目指している。年次報告書では、「我々の目標は、ボルシア・ドルトムントを移籍収入に左右されにくい体制にし、企業としての経済的な競争力を長期的に強化することだ」としている。

それでもBVB首脳陣は、引き続き堅固な財務基盤の上にあるとみている。クレーマーはその強靭さを強調し、「ただ、重要なのは、ボルシア・ドルトムントは引き続き極めて健全だということだ。自己資本は現在も約3億ユーロ、自己資本比率は50％を超えており、新たな金融債務を負うことも、当座貸越枠を利用することもなかった」と述べた。