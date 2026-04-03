アル・ナスルは、3月の国際試合中断期間を経てリーグ戦が再開されるにあたり、サウジ・ロシェン・リーグでの連勝を続け、7年ぶりに優勝を果たすことを目指している。

サウジリーグ首位（勝ち点67）のアル・ナスルは、本日金曜日、アル・オウル・パーク・スタジアムにて、最下位（勝ち点8）のアル・ナジュマを迎え、ロシェン・リーグ第27節を戦う。

「アル・アールミ」ことアル・ナセルは、アル・ナジュマ戦において、国際試合中断直後の試合での無敗記録に期待を寄せている。この記録により、同チームは今シーズン、この点においてサウジリーグの王者となっている。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、アル・ナスルは今シーズン、3回の国際試合中断期間のすべてにおいて、中断後のロシェン・リーグ初戦に勝利した唯一のチームである。

サウジリーグは、国際サッカー連盟（FIFA）の国際試合期間に伴い、昨年9月、10月、11月の各月に中断された。

4回目の中断は、カタールで開催される2025年アラブカップに向けたもので、昨年12月に行われたが、それ以前の3回のようなFIFAによる一般的な国際試合の中断ではなかった。

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アル・ナスルは、9月の中断後の第2節でアル・ハルードに2-0で勝利し、10月の中断後の第5節でアル・ファテフに5-1で勝利し、11月の中断後の第9節でアル・ハリーフに4-1で勝利した。

アル・ナスルを除き、国際試合中断後の試合で全勝を達成したチームは他にない。アル・ヒラル、アル・イッティハド、アル・タアウンの3チームが、2勝1分けで計7ポイントを獲得している。

一方、国際試合中断後の勝ち点6を獲得したのは、2勝1敗のアル・ハルジとアル・ハズムの2チームのみであり、アル・アハリとアル・シャバブは1勝2分けで勝ち点5を獲得した。

なお、アル・ナスルは今シーズン、サウジ・リーグの優勝争いで激しい競争に直面している。2位のアル・ヒラルはわずか3ポイント差、アル・アハリは5ポイント差で追っている。