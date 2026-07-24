ああ、ヘルタよ！ ベルリンの「老婦人」は、いったいどれほど多くのことに耐えてこなければならなかったのか。物議を醸した投資家ラース・ヴィントホルストを巡るビッグ・シティ・クラブ構想の狂騒、同じく物議を醸した投資会社777による買収、ユルゲン・クリンスマンを巡る76日間の惨劇、監査役会のイェンス・レーマン、2023年の降格後に直面した破産寸前の危機、そして若くして亡くなった会長カイ・ベルンシュタインを巡る悲劇――。

しかも、これらはすべてここ7年の間に起きたことにすぎず、それ以前の混乱は言うまでもない。この近年の過去は、現在もこの2部クラブにつきまとっている。感傷的な意味ではなく、経済的な意味でだ。

そのことを裏づけるのが、シーズン開幕戦のVfLボーフム戦まで約2週間というこの時期にしては非常に驚くべき事実だ。ヘルタBSCは、ドイツの36のプロクラブの中で、ここまでいまだに新戦力を1人も獲得していない唯一のクラブなのである。1人も、だ。文字どおりゼロである。

ドイツのプロクラブで唯一！ ヘルタBSCはいまだ補強ゼロ

とはいえ、市場で動くために、積み重なった大きな負の遺産を踏まえて達成しなければならなかった移籍収支の黒字は、実際のところすでに確保されている。ベルリン勢はこれまで、有望株ケネット・アイヒホルン（レバークーゼンへ900万ユーロ）、最多得点者ファビアン・リーゼ（800万ユーロ、ヴォルフスブルク）、正GKティヤルク・エルンスト（500万ユーロ、フェイエノールト）、そして司令塔ミヒャエル・キュイザンス（350万ユーロ、RCランス）の放出によって、移籍金だけで2550万ユーロを手にした。すでに合計12人の選手がクラブを去っている。

もちろん、この金額がそのまますべてヘルタのために残るわけではない。それでも、ディエゴ・デンメ（契約満了）とミハウ・カルボヴニク（移籍金なしでバシャクシェヒルへ）の高額年俸も削減することができた。にもかかわらず、準備期間のスタート時点でほぼ陣容の整ったスカッドで始動したいというファンの再三の期待は、またしてもかなわなかった。ベルリンの夏は、またしても長いものになりそうだ。

クラブ内部の見通しすら当たらなかった。仕事の保証を得ていたとはいえ、昨季を経てなお評価が割れていたシュテファン・ライトル監督は2週間前、新戦力についてこう語っていた。「近いうちに何かがあるはずだ。私はそう見ている。トレーニングキャンプに向かうあたりでそうなればいいね」

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ヘルタBSCと移籍市場：「今はクラブが動く番だ」

そのトレーニングキャンプにはヘルタが先週金曜に入っており、次の日曜にはすでに首都へ戻る。「求めるプロフィールは極めて明確だ。何が必要かもはっきりしている。今はクラブが動く番だ。私たちは取り組んでいるし、近いうちに何かを発表できることを願っている。まずはいくつかのポジションの空白を埋めなければならない」と、2025年2月から指揮を執るライトルは話していた。なお、同監督の勝ち点平均は50試合で1.58となっている。

何より必要なのは、得点力のあるストライカーと左サイドバックだ。前線では、ルカ・シュラーが長期離脱となる内転筋の負傷を負ったことで、現時点で残っているのはセバスティアン・グルニングだけ。昨季、この29歳は第3ストライカーという立ち位置だった。加えて、18歳の有望株ニクラス・ヒルデブラントもいる。

後方はさらに手薄だ。プロ契約を結ぶ本職の左サイドバックは、現時点でスカッドに存在しない。ここまでのテストマッチでは、攻撃的なウイングのグスタフ・クリステンセン（右利きだ！）と17歳のメイソン・グローテがすでにこのポジションを埋めることになっている。グローテはこの位置を本職としているとはいえ、まだわずか3試合しか経験がない。それもヘルタのU-19でのものだ。

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トップクラスの予算があっても、ヘルタBSCは自らを作り直さなければならない

さらに、スカッドにGKが3人いるにもかかわらず、新たな正守護神も獲得する見込みだ。チームの重要な戦力の1人であるMFパウル・ゼグインは、最近こう言い表していた。「僕たちは非常に多くのクオリティーを失った。全員が冷静でいられるよう努めるよ」

選手たちもクラブも、辛抱強く構えて忍耐を重ねる以外にない。案の定と言うべきか、ヘルタはまたしても自らを作り直している。今回は自発的ではなく、そうせざるを得ないのだ。

それでも前進していることは、2025年夏とは異なり、2部ライセンスを巡って不安を抱える必要がなかったという事実にも表れている。加えてヘルタは再び、多くのリーグのライバルクラブには用意できないような予算でシーズンに入ることになる。しかもそれは、財務担当マネジングディレクターのラルフ・フッシェンが説明していたように、「非常に野心的で、もちろんトップ3入りを可能にする」ものでもある。

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元ホッフェンハイム幹部がヘルタBSCを左から引っ張る

ただし、それは現在進めている再建路線と並行するものでもある。それでも、4度目の挑戦でトップリーグ復帰を果たしたいという希望は結びついている。まだ到底完成しておらず、まずは形を見つけなければならないチームではあるが、少なくとも財政面ではようやくはるかにバランスの取れた姿で臨むことになる。

「この戦略が機能すると信じなければならない。このクラブには、私たちが真面目に、堅実に進めるだけの価値がある」と、ピーター・ゲルリヒは先日のシーズン始動時に理解を求めた。59歳の同氏は、それ以前にTSGホッフェンハイムでほぼ6年間同じ役職を務めた後、9月からヘルタのマネジングディレクターを務めている。

前年を7位で終え、そのシーズン中一度もリーグのトップ5に入れなかったこの首都クラブを、左から引っ張っているのが彼だ。スカウティング、分析、スカッド編成、メディカル部門――すべてが見直しの対象となっている。「我々には構造的な鋭さが欠けている」と、ゲルリヒは4月末の会員総会で述べていた。彼は意思決定のプロセスをより包括的に組み立て、負担をより多くの専門家に分散させたい考えだ。なぜなら、「我々は多くの点で内容面の明確さが十分ではない」からである。

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ヘルタBSCの開幕日程はどうなっている？

ゲルリヒ自身については、そうした批判は当てはまらない。彼のメッセージは明確だった。「我々は移籍金収入を生み出さなければならない。ここに売れないものは何もない。我々に必要なのは再出発ではない。そもそも再出発をする余裕もない。だが、極めて明確な精緻化は必要だ」と彼は語っている。

そして今、その精緻化はチームにも徐々に必要になっている。とりわけ、2人のセンターバックであるリヌス・ゲヒターとマルトン・ダールダイ、さらに右ウイングのマルテン・ヴィンクラーの3人が、いまだ移籍の可能性を強く意識しているからだ。周囲はすでに神経質になっている。それはおそらく開幕日程だけが理由ではない。ボーフムのルールシュタディオンでのアウェーゲームに続き、ホームではブンデスリーガから降格したハイデンハイムと対戦し、その後はポカールで3部のザールブリュッケンへ乗り込む。

移籍市場の動きが常に特殊なものであり、ウインドーもまだ長く閉まらないのは確かだ。それでも現時点でヘルタは、自分たちの時間計画より遅れている。ただ、新たな顔ぶれをついに1人発表することはできた。直近まで1. FCマクデブルクにいたアンドレアス・シューマッハーが、ライトル体制のコーチングスタッフにアシスタントコーチとして加わっている。