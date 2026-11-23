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マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに0-4で大敗した試合で、マタイス・デ・リフトのリーグ戦復帰は不発に終わった。英国のメディアや識者は、このオランダ人DFを厳しく批判している。

アンフィールドで 、 元バイエルン・ミュンヘンのセンターバック は2025年11月以来となるプレミアリーグ出場を果たした。当時、デ・リフトは背中を負傷。予期せぬ後退が重なり、早期復帰は何度も阻まれていた。

約1年にわたる離脱を経てピッチに戻ったのは、ようやく10月21日のチャンピオンズリーグ、コモ・カルチョとのアウェー戦だった。しかし、1-4で大敗したその試合では精彩を欠いた。リヴァプール戦までに出場したのは、ローマに3-2で勝利した試合でのわずか2分間だけだった。

リヴァプール戦でも、26歳のデ・リフトには実戦不足が見て取れた。開始8分もたたないうちに、最初のミスを犯した。相手陣内から送られたロングボールの目測を誤り、背後を取ったアレクサンデル・イサクを、誰にも妨げられず自陣のゴールへ向かわせてしまった。

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ペナルティーエリアの少し手前で、不意を突かれたセンターバックの同僚レニー・ヨロは、ファウルで止めるしかなかった。スウェーデン人FWを背後から倒すと、主審のダミュエル・バロットは即座に決定機阻止と判定し、ユナイテッドのDFに退場を命じた。ユナイテッドのリーグ戦史上、最も早い時間帯のレッドカードだった。さらに、ドミニク・ソボスライがこのフリーキックを直接決め、リヴァプールが先制した。

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62分には、ほぼ同じ場面が繰り返された。フロリアン・ヴィルツのロングボールに対するデ・リフトの対応は再び悪く、イサクとの走り合いで止められなかった。スライディングもボールに届かなかったが、最後はスウェーデン人FWのシュートが枠を外れ、失点を免れた。

Getty Images

デ・リフトに批判「6パイント飲んでサッカーをするようなもの」

英紙Guradianは皮肉を込めてこう評した。「デ・リフトは混乱を如実に象徴する存在だった。イサクではなく、またしても空間をマークしていたが、スウェーデン人FWがシュートをゴールから大きく外したことで、さらなる恥をかかずに済んだ」

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精彩を欠いた試合にふさわしく、デ・リフトの最後のプレーも実を結ばなかった。82分のパスミスが、ビクトル・ムニョスによるリヴァプールの4点目の起点となった。「復帰するのは本当に難しい。6パイント飲んでサッカーをするようなものだ。奇妙な感覚なんだ」。試合後、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ガリー・ネヴィルはSky Sports で、デ・リフトを少しばかり擁護した。

ロイ・キーン、マンチェスター・ユナイテッドの選手に「もっと闘争心を」

一方、ユナイテッドの元主将ロイ・キーンの批判は、さらに歯に衣着せぬものだった。元MFが矛先を向けたのはデ・リフトだけでなく、チーム全体だ。「リヴァプールは8点取るべきだった。おそらく8点か9点だ。信じられないほど多くのチャンスがあった。それなのに、みんなピッチを去って『4失点もそれほど悪くない』と言う。悪態をつきたくなるよ」

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キーンは古巣の選手たちに「もう少し闘争心とクオリティー」を求めた。「このクラブでプレーした人たちが、0-4もそれほど悪くないと言うのが信じられない。まったく」

悪夢の復帰戦を終えたデ・リフトに、先発の機会が再び与えられるかは、来週水曜日に明らかになる。新監督マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームは、チャンピオンズリーグでスポルティング・リスボンとのアウェー戦に臨む。