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マンチェスター・ユナイテッドのファンがブライアン・ムベウモに不満を募らせている。FWは昨夜、深夜までGTA VIをプレーしていたことをインスタグラムのストーリーズに投稿した。

水曜日から木曜日にかけての夜、13年の時を経て、ついにGTA VIが発売された。多くの人がプレーを待ちきれずにいた。

ムベウモも遅くまでプレイステーションに向かっていた。しかし、木曜日にはマウリシオ・ポチェッティーノ監督の下での初練習が予定されていた。

ファンはカメルーン人FWの姿勢に激怒し、SNSで怒りを表明している。ファンフォーラム「The United Stand」の創設者マーク・ゴールドブリッジも批判を展開した。

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「翌日に練習があるなら、マンチェスター・ユナイテッドの選手は誰であれ夜11時以降は起きているべきではない。私の意見ではね」と切り出した。

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「今の発言で年寄りだと思われるだろう。でも、プロなら本当にそう思う。世界最高の選手の一人なら……。体には休息が必要だ。深夜までゲームをしているべきではない」

「深夜までGTA VIをプレーしたいなら、好きにすればいい。勝手にすればいいが、マンチェスター・ユナイテッドからは去ってくれ」と、この英国人のコメンテーター兼ユーチューバーは締めくくった。

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ムベウモは2025年夏、移籍金7500万ユーロでブレントフォードから加入。加入初年度はプレミアリーグで11ゴール3アシストを記録した。

今季はここまで10試合で4ゴール。今度の日曜日には、マンチェスター・ユナイテッドの一員としてアンフィールドでライバルのリヴァプールと対戦する。