ヤン・ボスカンプ氏（77歳）が健康状態の悪化で苦境に立たされている。元アナリストの彼はRijnmondのインタビューで、回復が停滞し最近再び頻繁に入院していると明かした。この状況はサッカー界の著名人である彼に大きな不安をもたらしている。

ボスカンプは現在の体調を「不安定で苛立たしい」と表現する。良い日でも翌日にはほとんど歩けなくなる。「ぐらつき、浮き沈みがある」と彼はまとめる。

複数の健康問題のうち3つはすでに治療したが、筋リウマチだけが今も痛みを引き起こしている。「4つの問題があった。3つは解決した。でも筋リウマチだけは治らない。本当に最悪だ」と語る。

痛みは日常生活や試合観戦にも支障をきたす。デ・クラシーカーではハーフタイム10分後にスタジアムを後にした。身体の自由がどれほど利かないかを示している。

大量の薬と注射を続けるも、痛みは和らがない。それでも彼は冷静に「まだここにいる」と語る。

2か月前、ライムモンドがベルギーで取材した際は回復傾向にあったが、その後悪化して再入院。炎症を抑える新注射が投与された。

先週金曜に再検査を行い薬の反応を調べたが改善が見られず、医師は別の治療法へ切り替えることを決めた。