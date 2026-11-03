ドイツ代表歴代最多出場選手のマテウスは、Skyのコラムで、ドイツ王者の攻撃の中心選手が、これまで考えられていたよりも重いけがを負っている可能性があると懸念を示した。

公式には、ムシアラがバイエルンを離脱している理由は筋線維断裂だ。9月末、ドイツ代表に合流中、オランダ代表とのネーションズリーグの試合直前に負ったものだ。それ以来、試合には1秒も出場していない。

「ジャマル・ムシアラの離脱は長引いている。9月のアムステルダムでは筋線維断裂だと言われていた。その間に何か別のことが起きたのではないかと思う。筋線維断裂の回復に6週間もかかることはない」とマテウスは語った。

実際、単純な筋線維断裂でこれほど長く離脱するのは、どちらかといえば異例だ。通常、負傷者は2～4週間後には患部に軽い負荷をかけられるようになり、4～6週間後には試合に完全復帰できる。今度の木曜日で、ムシアラの負傷からちょうど6週間となる。

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また、バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当役員マックス・エーベルルは先日、再発を避けるため、23歳のムシアラを慎重に復帰させたいと強調した。エーベルルはその理由として、ムシアラが今季のスタート時に置かれていた難しい状況や、これまでの負傷歴を挙げた。

実際、負傷歴を見ると、ムシアラにはけがや長期離脱を繰り返す傾向がある。今季も足首の負傷と、昨年負った腓骨骨折の後遺症により、すでに数週間離脱している。

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ジャマル・ムシアラはいつバイエルン・ミュンヘンで再びプレーするのか？

さらにムシアラは2026年8月、RBライプツィヒと1.FCハイデンハイムとのテストマッチで2度倒れた後、欠神発作を患っていることを公表した。これはてんかんの一種で、数秒から数分間、短い意識の途切れ、視線が一点に固定される状態、一時的に意識が遠のく状態、意識の変化などが起こる。ただし、典型的なてんかん発作に見られる激しいけいれんは伴わない。

それでも、最近は明るい知らせがあった。ムシアラはすでに練習に復帰し、ボールを使ったメニューもこなしているという。完全復帰は間もなく迎える代表戦による中断期間中になる見込みで、その場合、11月20日の1.FCケルン戦にはバイエルンの戦力として戻ることになる。

ムシアラは今季、全大会を通じてこれまで4試合に出場し、2得点1アシストを記録している。