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マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが過去40年間で最悪のリーグ戦のスタートを切ったにもかかわらず、指揮を執り続けていることに「驚いていない」と強調した。元イングランド代表のキャリックは、ホームでボーンマスに0-3で完敗したことを受け、今週、その立場が厳しく問われていた。

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オールド・トラッフォードでの解任を免れる

キャリック監督は、日曜日にボーンマスに屈辱的な敗戦を喫したことを受け、解任は確実とみられていた。この結果、全公式戦での未勝利は8試合に伸び、リーグ戦ではここ40年で最悪のスタートとなった。

しかし月曜日、45歳のキャリック監督とマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣との間で、危機をめぐる話し合いが行われた。監督交代が広く予想されていたものの、クラブ首脳陣は最終的に続投を選んだ。

キャリック監督は今夏、新たに2年間の正式契約を結んだばかりだ。1月にルベン・アモリム監督の後任として短期的に指揮を引き継いだ後、チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、正式な監督就任を勝ち取っていた。

周囲の雑音は気にせず

続投について問われた元MFは、毅然とした姿勢を崩さなかった。自身の職を失うことへの不安ではなく、ピッチ上での現状を立て直すことだけに集中していると強調した。

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「いや、私は自分の仕事をするため、チームのために仕事をするためにここにいる」とキャリック監督は記者団に語った。「何としてもチームを良くし、状況を改善したい。だから驚いてはいない。［ボーンマスとの］試合後にも、何かが起こるとは思っていないと言った。私が向き合っていたのは、試合内容と結果だった」

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ボーンマス戦での険悪なスタジアムの雰囲気については、こう付け加えた。「スタジアムの雰囲気が普段とは少し違っていたことは、隠しようがなかった。試合後に［メディアに］話したように、私はそのことを考え、受け止めようとしていた。頭の中で［考えていた］のは、ただ『状況を改善するには何が必要か』ということだった」

続投の確約は不要

クラブが続投を伝えるまでにはかなりの時間がかかったものの、キャリック監督は首脳陣に保証を求めたことは一度もないと断言した。オールド・トラッフォードで指揮を執る重圧は認めつつ、外部の憶測による影響を否定した。

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「誰からの保証も必要ない」とキャリック監督は断言した。「自分の立場も、この仕事も、責任も、それに伴うものも十分に理解している。そうした［外部の雑音］は実際には目に入らない。見るべきものを見ている。自分から探しにいくこともないし、何の助けにもならない」

スタジアムに足を運ぶファンへの思いを改めて示し、キャリック監督はこう締めくくった。「サポーターがどう思っているか、スタジアムの雰囲気がどうかは気にかけている。それ以外のことは本当に気にしていない。この仕事がどういうもので、何を伴うかは分かっている」

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スタンフォード・ブリッジでの厳しい一戦へ

キャリック監督は土曜日、苦境に立つチームを率いてスタンフォード・ブリッジに乗り込み、チェルシーとの重要なプレミアリーグの一戦に臨む。

マンチェスター・ユナイテッドの惨憺たる不振を踏まえれば、ロンドン西部での一戦は今後を左右する試合となりそうだ。キャリック監督は8試合続く未勝利を終わらせるため、直ちに解決策を見いださなければならない。さもなければ、クラブの首脳陣は早々に再び話し合いを迫られるかもしれない。